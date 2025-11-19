Deportes

Tiktoker mexicano culpa a Cruz Azul de la eliminación de Costa Rica del Mundial

Según un tiktoker mexicano, Cruz Azul sería el insólito culpable de la eliminación de la Costa Rica del Piojo Herrera del mundial

Por Eduardo Rodríguez

La eliminación de Costa Rica del Mundial tomó un nuevo responsable, según el tiktoker “HiramFutbol”, asegurando que el culpable de la debacle tica es el Cruz Azul de la Liga MX.

Según Hiram, esto viene desde el título ganado por América a Cruz Azul en el 2013, con el famoso tanto del portero Moisés Muñóz, sobre la hora, gracias a un desvío, que acabó emparejando la serie, y en penales los dirigidos, en ese entonces por el Piojo Herrera, alzarían el cetro.

Conferencia de prensa Miguel “Piojo” Herrera
Miguel Herrera fracasó con Costa Rica en su intento por llegar al mundial del 2026. (JOHN DURAN/John Durán)

Para el 2018, de nuevo otra final entre azules y águilas, que acabó con Miguel Herrera siendo monarca con los azulcremas, por lo que, según el tiktoker, eso revitalizó su carrera para acabar llegando a Costa Rica.

“De parte de todo México, pero sobre todo de Cruz Azul, le pedimos perdón a Costa Rica porque gracias a nosotros se quedaron sin mundial en las eliminatorias más fáciles de la historia.

@hiramfutbol El Efecto Mariposa Que Dejó A Costa Rica Sin Mundial! Todo Gracias a Cruz Azul! #TikTokDeportes #hiramfutbol #historia #costarica #mundial2026 ♬ sonido original - HiramFutbol

“En 2013 a un futbolista de la Máquina se le ocurrió meterle el pie a un balón, provocando un autogol que le dio un campeonato al América. Aquella final provocó uno de los efectos mariposa más grandes de la historia reciente, pues Miguel Herrera iba a ser destituido si perdía esa final, en cambio, la ganó y fue a la selección mexicana. Le fue relativamente bien y todos sabíamos que solo tenía carrera gracias a Cruz Azul”, afirma el tiktoker con más de 217 mil seguidores.

Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

