Tiktoker mexicano opinó y dijo algo que lamenta sobre la nueva camisa de Saprissa

Las nuevas camisas del Saprissa, en conjunto con Batman, han generado muchas opiniones favorables en nuestro país; sin embargo, esto trajo comentarios incluso fuera de nuestras fronteras.

El tiktoker de México, Alex Camisetero, con más de 101.300 seguidores, habló maravillas de la nueva indumentaria del Caballero de la Noche en conjunto con los tibaseños.

La nueva indumentaria del Saprissa gira alrededor de la idea Valientes por siempre. (Saprissa/Saprissa)

“Estos diseños están increíbles, con toda la esencia de lo que envuelve a este gran personaje de DC”, comentó sobre la nueva colección de uniformes.

Alex le mandó un mensaje a Kappa, patrocinador de los morados, para poder conseguir una en su país.

Saprissa presentó dos nuevos uniformes con la temática de Batman. (Saprissa/Facebook)

“Es algo que yo no esperaba. Las camisas las envuelve el lema de valientes por siempre, lo que representa obviamente a la figura de Bruce Wayne o Batman. Par de camisetones que me parece que ya puedes conseguir en la tienda oficial del Saprissa, supongo que en alguna otra tienda en Costa Rica, pero tristemente para la gente que estamos en México y otras partes de Latinoamérica es algo difícil de conseguir. Oye, Kappa, manda un par de estas a México”, dijo en su video de TikTok.