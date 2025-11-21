Deportes

Tiktoker mexicano opinó y dijo algo que lamenta sobre la nueva camisa de Saprissa

Desde México, el tiktoker Alex Camisetero compartió su entusiasmo por la nueva camiseta de Batman del Saprissa, pero el momento terminó en decepción al no poder comprarla en su país

Por Eduardo Rodríguez

Las nuevas camisas del Saprissa, en conjunto con Batman, han generado muchas opiniones favorables en nuestro país; sin embargo, esto trajo comentarios incluso fuera de nuestras fronteras.

El tiktoker de México, Alex Camisetero, con más de 101.300 seguidores, habló maravillas de la nueva indumentaria del Caballero de la Noche en conjunto con los tibaseños.

La nueva indumentaria del Saprissa gira alrededor de la idea Valientes por siempre.
La nueva indumentaria del Saprissa gira alrededor de la idea Valientes por siempre.

“Estos diseños están increíbles, con toda la esencia de lo que envuelve a este gran personaje de DC”, comentó sobre la nueva colección de uniformes.

Alex le mandó un mensaje a Kappa, patrocinador de los morados, para poder conseguir una en su país.

Saprissa
Saprissa presentó dos nuevos uniformes con la temática de Batman.

“Es algo que yo no esperaba. Las camisas las envuelve el lema de valientes por siempre, lo que representa obviamente a la figura de Bruce Wayne o Batman. Par de camisetones que me parece que ya puedes conseguir en la tienda oficial del Saprissa, supongo que en alguna otra tienda en Costa Rica, pero tristemente para la gente que estamos en México y otras partes de Latinoamérica es algo difícil de conseguir. Oye, Kappa, manda un par de estas a México”, dijo en su video de TikTok.

Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

