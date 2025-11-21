Vladimir Quesada sobre Mariano Torres: “Para mí es el mejor jugador que he visto en Saprissa”

Saprissa sigue en su lucha por alcanzar el liderato y para eso deberá medirse a Herediano el sábado, en un juego para el que contarán con casi el plantel completo, comentó Vladimír Quesada en conferencia de prensa.

“Solo Newton Williams y Deyver Vega no están para ser tomados en cuenta para el juego ante Herediano, todos los jugadores que antes del parón y durante el parón sufrieron alguna molestia, de lo que haya sido, están a las órdenes”.

Sobre no clasificar al Mundial, Quesada se lamenta de no conseguir ese objetivo.

Vladimir Quesada asegura que, para él, Mariano Torres es el mejor jugador que ha visto en Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Para todos es muy triste el no ir al Mundial, nos tiene que dejar satisfechos que hicimos lo que estaba al alcance de nosotros para poder dejar al grupo de la Selección trabajar, será a esperar a la próxima ocasión”.

“Tenemos buen tiempo, de alguna manera esto lo vivimos. En el 90 pasamos al Mundial, en el 94 y 98 me tocó participar, no tuvimos la clasificación. Se detuvo, se pensó, se hizo un buen análisis, sacamos jugadores a jugar al exterior, que eso es muy importante, desde divisiones menores. Así se puede obtener en el 2030 un cupo en el Mundial”.

Sobre lo que se juega Herediano este sábado en Tibás, partido al que llegan con mucha obligación, también habló.

LEA MÁS: Jafet Soto le respondió a Leonardo Vargas por las quejas que realizó sobre su comportamiento en la Fedefútbol

“Sabemos que ellos están concentrados desde el jueves, eso habla de la seriedad del partido. Ya es un partido muy serio, pero uno contra el bicampeón, y en las condiciones que llegamos, lo hace todavía más atractivo. Hemos trabajado de esa manera estas semanas, como si fuera una gran final”.

Sobre el récord de Mariano Torres, que si juega este duelo contra el Team se convertiría en el extranjero con más partidos en el fútbol nacional, dijo lo siguiente:

Mariano Torres podría llegar a ser el extranjero con más partidos de todo el fútbol nacional este sábado. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

“Me alegro mucho por Mariano, es un gran profesional, al igual que muchos otros jugadores aquí, hay una muy buena relación con él y otros. En mi opinión personal, sin querer imponérsela a nadie, creo que Mariano es el mejor jugador que he visto en el Deportivo Saprissa, y cuidado si no en el fútbol nacional, estas cosas lo respaldan”.

LEA MÁS: Osael Maroto reveló que contrato de Miguel Herrera no era como muchos pensaban

“Solo lamento que no haya jugado en la Selección Nacional, que nadie haya hecho el esfuerzo para que se diera esa oportunidad, espero que este sábado haga un gran partido”.