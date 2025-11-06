Deportes

Todo o nada: La Selección Sub-17 enfrenta a Senegal por la clasificación

La Selección Sub-17 se juega este jueves gran parte de su futuro en el Mundial de Catar, cuando enfrente a Senegal

Por Yenci Aguilar Arroyo

La Selección Sub-17 de Costa Rica enfrentará una prueba de fuego este jueves, en su lucha por mantenerse con vida en el Mundial de Catar.

Los muchachos, dirigidos por Randall Row, enfrentarán a la Selección de Senegal, luego de su debut ante Emiratos Árabes Unidos, juego que cerró con empate 1-1.

Recordemos que la Selección de Costa Rica se ubica en el grupo C, y en el primer partido, Senegal también empató con Croacia por marcador 0-0, por lo que los cuatro equipos de este grupo cuentan con 1 punto. De momento, Costa Rica es el líder, junto con el combinado árabe.

El panorama de Costa Rica en la Copa del Mundo

Para el juego contra los africanos, Costa Rica no podrá contar con el jugador de Alajuelense, Isaac Badilla, quien recibió un partido de castigo, luego de ser expulsado, pero podrá volver a jugar el próximo domingo, en el encuentro contra Croacia, que cierra la fase de grupos.

Para esta Copa del Mundo, a la siguiente etapa pasarán los dos mejores equipos de cada grupo y los mejores ocho terceros lugares, por lo que, si la Sele derrota a Senegal, tiene muchas posibilidades de pasar a la siguiente ronda, siempre y cuando saque la tarea ante los croatas.

Luego del primer encuentro, Row habló del próximo rival y lo que piensa de los senegaleses.

“Es un rival fuerte, potente, y muy físico. Tenemos que estar bien atentos en los pelotazos largos, tiene gente rápida por los costados y creo que va a ser difícil, como todos”, afirmó.

El partido entre Costa Rica y Senegal será a las 9:45 de la mañana, hora tica, y se podrá ver por la pantalla de canal 7.

