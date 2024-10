Aficionados de Saprissa dejan claro que la crisis va más allá de la salida de Vladimir Quesada

Para los aficionados de Saprissa, el equipo no se reforzó bien este torneo. Foto: Prensa ADG.

Los aficionados de Saprissa no comen cuento ni quedaron satisfechos solo con la salida de Vladimir Quesada, la derrota de este jueves ante Guanacasteca los movilizó en redes sociales para señalar que los problemas van más allá.

Para los fiebres, el traspié ante los pamperos deja claro que hay muchos jugadores que ya cumplieron un ciclo en el club, a los que hay que agradecerles, pero dejarles ir de una vez.

Luego está otro grupo de futbolistas que simple y sencillamente no tienen la calidad para estar en Saprissa y por más amor a la camiseta o morados que se digan, no deberían estar allí.

La salida de Vladimir Quesada no resuelve los problemas en el Saprissa, aseguran los aficionados. (Albert Marín)

“Jaja… ¿Se dieron cuenta que no solo era el cuerpo técnico?”, “Me imagino que ese era el partido de despedida de Ulises (Segura) y (Ryan) Bolaños”.

“Estamos viendo el fin de muchos jugadores en Saprissa, algunos nos dieron mucho, pero el ciclo se acabó, ya no da más. Y otros nunca debieron llegar. Ojalá en diciembre se den esos cambios”.

“Somos Saprissa, maes, no podemos estar contratando a esta clase de jugadores solo porque besan el escudo y dicen ser morados, seamos serios, lo de Deyver (Vega) es sencillamente LAMENTABLE”.

“Una lagrima de equipo, no sabe uno si llorar o reírse. Lo peor es que no van a quitar a los por lo menos 8 jugadores que no aportan nada”, destacaron algunos.

Javon East es de los más señalados por la afición del Saprissa. (Albert Marín)

Además, otro grupo bastante numeroso señaló con mucha dureza al presidente Juan Carlos Rojas y al gerente deportivo, Sergio Gila.

“Demostrado lo pésimamente armado que está el equipo para este semestre, no por nada es que van en blanco hasta el momento en todo lo que han jugado y sin levantar para lo que sigue. El responsable de todo eso es Sergio Gila, que asuma lo que le corresponde”.

“La mediocridad del mercado de fichajes, de Gila y de Juan Carlos Rojas está dado resultado Espero que esté feliz @presimorado”.

Sergio Gila es otro de los grandes señalados en el Saprissa. (Marvin Caravaca)

Saprissa juega el domingo en casa ante Sporting FC, choque en el que los morados exigen resultados y que se empiece a ver un cambio.