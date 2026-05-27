Alajuelense confirma un refuerzo para una zona en la que le urgían piernas

Yeison Molina jugará en Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Alajuelense confirmó este miércoles un refuerzo más en su planilla, se trata del defensor Yeison Molina, quien se vincula a la institución por un año.

Los rojinegros anunciaron el fichaje en sus redes sociales para una zona que les urge ayuda como el centro de la defensa, en la que perdió varias piezas el torneo anterior.

De 30 años, el futbolista, oriundo de Nandayure, fue una de las figuras con más minutos en el Municipal Liberia la temporada anterior y con algunos llamados a la Selección de Costa Rica.

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“El nativo de Pilas de Bejuco, Nandayure, registró 39 partidos con la camiseta del Municipal Liberia (34 de primera división y 5 de Copa) marcó un gol con la camiseta liberiana”, destacó el club aurinegro en la despedida al jugador

Molina ha jugado en clubes como Jicaral, Guanacasteca y Liberia.

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Este es el segundo fichaje que anuncian este miércoles tras el de Luis Díaz.