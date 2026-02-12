Alajuelense habría incurrido en el mismo error que tanto criticaron en su momento a Saprissa

La eliminación de Alajuelense del torneo de Copa ante el Municipal Liberia vino acompañada de un discurso que sorprendió y no le gustó a muchos por las formas.

Óscar Ramírez admite que el torneo de Copa era sacrificable

Óscar Ramírez afirmó que el torneo de Copa era sacrificable. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Tanto en el primer y segundo juego del certamen en que los erizos son los vigentes bicampeones, su técnico Óscar Ramírez dio a entender que si le tocaba sacrificar un torneo, lo haría con este al ser el de menor peso.

“Siempre será una opción, pero dadas las circunstancias, si hay algo que sacrificar sería este torneo para darle prioridad al nacional y la Concachampions”.

Los manudos hicieron una rotación grande de su plantel, este martes el Machillo reconoció que necesitaba darle descanso a jugadores importantes del plantel, que ni siquiera hicieron el viaje a la Ciudad Blanca.

“Los muchachos que no están aquí están con más carga, jugamos el sábado un partido muy intenso (ante Herediano), las pruebas de ellos salieron muy altas, a algunos los trajimos para que jugaran un tiempo, en algunos puestos arriesgamos más”, dijo.

Comparaciones con Vladimir Quesada y Saprissa

Vladimir Quesada fue muy cuestionado cuando le bajó el piso al torneo de Copa. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

Muchos compararon esta postura con las declaraciones que dio hace año y medio Vladimir Quesada, cuando dirigía al Deportivo Saprissa y quedó fuera de este mismo certamen ante el Santos de Guápiles.

“No voy a desdecirme, no me gusta, creo que no es un torneo importante”, dijo entonces.

Por aquellas palabras, al morado lo cuestionaron mucho que sus declaraciones no iban de la mano de lo que significa un equipo como el Monstruo, acostumbrado a ganar todo.

Molestia en redes: críticas por las formas y el mensaje

En las redes sociales de los erizos, este martes y miércoles se notó la molestia del aficionado, porque más allá de la eliminación, criticaron las formas, tras perder los dos juegos, 1-0 en la ida y 3-1 en la vuelta.

Gabriel Zamora, un famoso aficionado rojinegro, dueño de la página Magia Rojinegra y asiduo invitado en diversos programas deportivos, señaló este detalle al hablar con La Teja.

“La explicación del por qué la Liga queda afuera me parece no es la correcta, que un técnico salga a bajarle el piso al Torneo de Copa, creo que no es un buen mensaje para el aficionado, porque independientemente del torneo, un equipo grande siempre tiene que ganarlo, debe ser su mentalidad.

“La forma en que la Liga queda eliminado, además, es muy mala, un equipo como la Liga no debería permitirse el lujo de menospreciar un torneo de esta manera”, dijo Zamora.

“Cuando se gana sí se celebra”: el debate sobre la coherencia

Daniel Villalobos, otro reconocido aficionado en sus redes sociales, por su parte dio su perspectiva como morado sobre si antes le dieron palo a la S por eso, lo de la Liga no se debe ocultar ahora y metió en la colada a José Giacone.

“Siento es un criterio mediocre para cualquier lado, lo fue cuando lo dijo Vladimir Quesada, lo es cuando lo dice Óscar Ramírez y lo es cuando también lo dice José Giacone, porque es una excusa”, destacó.

Villalobos sustentó su criterio que estas palabras son excusas, porque cuando lo han ganado, sí lo celebran por todo lo alto.

“Yo vi a la Liga celebrar este torneo por todo lo alto cuando le gana la final a Saprissa 2-0 en el Nacional, luego cuando le ganaron la final a Puntarenas con Guimaraes, yo vi en el 2013 al Saprissa de Ronald González cuando se lo ganó a Carmelita, entonces menospreciar el torneo cuando lo perdés es el camino fácil, porque cuando lo ganás igual lo vas a celebrar como si en ese momento y ese día ganaras el torneo nacional”, agregó.

Los manudos esperarán a ver si la apuesta de sacrificar un torneo para tener éxito en los otros dos les termina dando frutos.