Alajuelense llegó al aeropuerto Juan Santamaría y La Doce les dio la “bienvenida”

Joseph Joseph y Javier Santamaría decidirán el futuro de Andrés Carevic en Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense aterrizó este jueves en el aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela, a las 7:51 p. m., de donde salió antitos de las 9 p.m. para ser recibidos por un furioso grupo de aficionados que les recriminó la goleada por 4-0, el miércoles, ante el New England Revolution.

En las afueras de la terminal aérea había un nutrido grupo de fiebres que les estaba gritando a los futbolistas manudos y pidiéndoles más compromiso con frases como “El que no quiera jugar que se quite la camiseta y se largue”.

El momento de mayor tensión se vivió cuando salió el técnico Andrés Carevic, a quien le gritaron, literalmente, de todo y le lanzaron objetos como monedas. Los insultos iban y venían.

Javier Santamaría, gerente deportivo rojinegro, comentó que están muy molestos y dolidos por lo sucedido, por lo que ante el resultado sufrido el puesto del entrenador entró a un proceso de análisis.

“Vamos a evaluar internamente la situación, al llegar al CAR nos vamos a reunir el presidente y yo. Sería injusto responsabilizar solo a una persona.

“Lamentamos por la afición lo sucedido, no es la imagen que queríamos dar, trabajaremos duro para darle vuelta, es lo que nos toca ahora, levantarnos y trabajar duro.

“Ahora mismo vamos rumbo al CAR donde tendré una reunión con el presidente, Joseph Joseph, para hablar del tema, lo hablaremos hoy mismo”, comentó el gerente.

A Celso Borges, capitán manudo, le cuestionaron en dos ocasiones si ellos respaldan la continuidad del técnico y evadió la pregunta al decir que es algo que a los jugadores no les compete, ya que es una decisión puramente administrativa.

Aficionados de Alajuelense recibieron con pancartas en las afueras del aeropuerto Juan Santamaría al cuadro manudo con fuertes mensajes en mantas. Foto: Fanny Tayver

El equipo de Alajuelense fue recibido por La Doce. (Fanny Tayver Marín)

La cosa estaba calientísima y además de los chiflidos e insultos, los fiebres extendieron unas mantas con dos mensajes muy pesados contra los jugadores y su rendimiento.

“Se les congelaron los huevos” y “La camisa que a ustedes les dan, nosotros la compramos. ¡Aprendan a quererla!”, se leía en las mantas.

“La afición tiene todo el derecho de venir acá y exigirnos resultados; sin duda, les hemos quedado mal, fue decepcionante lo que hicimos y no queda más que aceptar lo que tenemos que hacer ahora.

“Esta es la voz de nuestra afición y tenemos que dar mejores resultados sin duda”, comentó Celso sobre el enojo de los fiebres.

Molestia generalizada

Mauricio Montero afirma que la situación que vive Alajuelense hay que estudiarla muy bien. Fotografía: Prensa Alajuelense

El exjugador de Liga Deportiva Alajuelense y entrenador de Palmares, Mauricio Montero, conversó con La Teja y habló sobre sus sentimientos por el mal momento que pasa el equipo manudo.

La Liga es tercero en el torneo local, pero tampoco ha convencido a los aficionados, y el técnico Andrés Carevic es cada vez más cuestionado.

“Lo que pasa adentro uno no lo sabe, pero se ve lo que se hace en el terreno de juego y el equipo no funciona, le cuesta incluso en Alajuela. Está en zona de clasificación, que es importante, pero en ciertos momentos o partidos que no tiene que suceder, el cuadro no funciona y viene el problema”, comentó el Chunche a La Teja.

También dio a conocer una de las recomendaciones que los exjugadores dieron en la reunión que sostuvieron con personeros del club, en el restaurante de Pablo Gabas, el pasado miércoles 28 de febrero.

“Les dijimos que el CAR es para sacar jugadores, para ponerlos a jugar. Tenemos el talento, entrenan por la mañana, luego van al colegio y por la tarde que trabajen de forma individual para que mejoren el talento. Por ejemplo, un chiquillo de 13 o 14 años no se va a cansar porque tire cinco o diez centros por la tarde.

“Y que agarren a un exjugador que haya sido defensa, uno volante, otro delantero, para que los trabaje en eso y les transmita la sangre liguista”, comentó.

Lo cierto del caso es que Alajuelense dejó una mala imagen y sus aficionados cada vez están más decepcionados como lo terminaron demostrando una vez en el duro recibimiento en el aeropuerto, el cual podría ser apenas una muestra de lo que se avecina en los próximos días.