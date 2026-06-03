Alajuelense revela detalles de su nuevo uniforme y la fecha en que sería presentado

Alajuelense arrancará el Apertura 2026 estrenando uniforme, noticia que este martes confirmaron los erizos, ya que la nueva indumentaria podría lanzarse pronto.
La nueva piel manuda ya está lista
Viviana Zamora, gerente comercial rojinegra, comentó que ya tienen lista la chema, la cual gustará mucho, según su criterio, y adelantó algunos detalles.
“Ahorita viene el cambio de piel, la nueva indumentaria con la que estamos muy contentos y felices. Queremos presentarla ya y que la conozca nuestra afición, pues trae varias sorpresas”, comentó a La Teja.
LEA MÁS: Alajuelense da una gran noticia para sus aficionados
Una camiseta con identidad rojinegra
Los manudos siempre han basado sus uniformes en detalles que resaltan la identidad del club, línea que continuarán con esta nueva colección.
“Siempre apelamos a que tenga un tema emotivo, emocional y muy representativo, y esta vez no es la excepción, así que no les puedo dar muchos detalles para no matar la sorpresa, pero esperamos que a nuestra afición le encante, como a nosotros”, indicó.
LEA MÁS: Alajuelense dio el primer paso para reconstruirse luego del fiasco que enfrentó el torneo anterior
Analizan cómo será el lanzamiento
Aún están evaluando detalles sobre si van a lanzar las tres prendas de una vez o poco a poco.
Otro detalle es que, a raíz de las nuevas camisetas, la colección de la temporada que recién finalizó estará en descuento próximamente en las tiendas, por lo que los aficionados podrán aprovechar.