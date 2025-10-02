Andrés Carevic opina si la remontada de Alajuelense en Honduras inspira al Cartaginés

Andrés Carevic explicó la mentalidad con la que Cartaginés viajó para enfrentar al Olimpia en Honduras. (Mayela López/Mayela López)

Andrés Carevic, técnico del Cartaginés, felicitó y mencionó a Alajuelense este miércoles luego de la remontada que hicieron los manudos en Honduras ante el Motagua.

Al entrenador argentino le consultaron si lo conseguido por la Liga podría influir en ellos como motivación para salir a hacer la misma faena ante el Olimpia de Honduras, este jueves.

Fiel a su manera de ser, el ché fue muy cordial al mencionar a su exequipo, pero sí dejó claro que eso es harina de otro costal y que ellos van a ir a hacer lo suyo.

“Primero, quiero felicitar a la Liga; la verdad, es que tengo buenos recuerdos cuando estuve trabajando ahí. Me alegra porque también es un club costarricense que representa al país y dio un paso importante en Honduras para llegar a semifinales.

“Al final de cuentas estamos enfocados en Cartaginés y lo que tenemos que hacer nosotros. Trataremos de representar al país y conseguir ese paso a semifinales en lo que, sin duda, será un partido duro, pero daremos nuestro mayor esfuerzo para conseguir revertir la serie”, comentó.

Cartaginés se ilusiona con remontar la serie ante Olimpia en Honduras. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Para Carevic su equipo irá con ambición y personalidad a buscar la remontada en la serie, pues su mentalidad es siempre tener la misma idea más allá de donde se juegue.

“Nosotros tenemos un modelo y una esencia bien clara, lo dijimos desde el arranque cuando empezamos el campeonato nacional y centroamericano; salimos siempre a jugar a todos lados y así lo hemos hecho de local y visitante, por lo que estamos peleando en los dos torneos. Esta ocasión no será excepción.

“Con el tema de arriesgar, siempre tratamos de ir al frente, de proponer, de ser agresivos, eso no lo vamos a cambiar. Luego está el plan de juego en el que nos tenemos que cuidar y buscar las debilidades del rival, más allá de cómo está la serie, tenemos una línea en la que venimos trabajando”, explicó.