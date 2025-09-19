Andrés Carevic habló de un tormento que vive en Cartaginés

Andrés Carevic, entrenador del Cartaginés, se destapó como pocas veces lo hace por un detalle que atormenta al equipo.

Claudio Montero ha cumplido un buen papel en el Cartaginés. (@91_deportes_erickmgg/@91_deportes_erickmgg)

El técnico brumoso suele ser ecuánime y pocas veces pone excusas, pero este jueves, tras el empate del Cartaginés ante Pérez Zeledón, 1 a 1, dijo unas cuantas verdades. Ojo, no son excusas, son razones, aunque a veces suelen confundirse.

“Los jugadores hicieron un esfuerzo impresionante pero al tener tantas bajas y tratar de ‘parchar’ por todo lado, es difícil para nosotros generar fútbol. Hay gente lesionada y no por cargas, sino por acciones de juego como la que sufrió Suhander ante Pérez Zeledón que fue por un planchazo”, dijo.

Los brumosos tienen lesionados a Cristopher Núñez y Douglas López (volantes centrales), Carlos Barahona, José Luis Quirós y Yael López (laterales derechos) y Diego González, lateral izquierdo.

Pero también estuvieron lesionados los defensas Randall Cordero y Everardo Rubio y el volante Bernal Alfaro, ya incorporados de nuevo.

Esa cantidad de bajas ha hecho que Carevic deba ubicar a jugadores en puestos no habituales, perdiendo algo del caudal acostumbrado de los jugadores. Por ejemplo, José Mora ha cubierto la lateral derecha, pero es extremo.

Por esa situación, Cartaginés anunció este mismo jueves, en el cierre del mercado de piernas, la llegada de José Rodríguez, un volante central y de Geancarlo Castro, lateral derecho.

La situación ha sido tan extraña que Yael fue contratado para suplir las bajas de Barahona y Quirós, pero también se lesionó en su segundo partido.

Andrés Carevic agradece a los jugadores el esfuerzo por cumplir en posiciones que no son las habituales. (Mayela López/Mayela López)

Ante este panorama, Carevic dijo abiertamente que les costará mucho afrontar el torneo nacional, la Copa Centroamericana y el torneo de Copa.

“Son lesiones de rodilla la mayoría en situaciones de juego, es difícil tener un funcionamiento adecuado, por eso agradezco el esfuerzo de los jugadores en posiciones no habituales”, explicó.

Dijo que cuando un jugador se esfuerza para cumplir en una posición que no es la suya, se agradece, pero no deja de tener consecuencias.

“Sinceramente digo la verdad, es difícil (afrontar todo) por las bajas y no son bajas de una semana o de dos o de tres, estará complicado, lo digo sinceramente y lo sabemos pero vamos a seguir trabajando con todo”.

El Cartaginés, segundo en la tabla, espera dar la pelea con todos sus elementos. Ya salió bien ubicado de la primera vuelta y aún debe un partido ante el líder Alajuelense.