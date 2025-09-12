Deportes

Preparador físico del Cartaginés admite que hay ruido fuerte con Andrés Carevic a la Selección

Juan Carlos Herrera contó cómo manejan los rumores que ligan a Carevic con la Selecciónl

Por Franklin Arroyo

Juan Carlos Herrera, preparador físico del Cartaginés, fue muy claro sobre el rumor que liga a Andrés Carevic con la Selección Nacional.

Cartago vs Heredia
En Cartaginés no ocultan que el rumor llegó al camerino pero lo afrontan con madurez. (Mayela López/Mayela López)

El profesional no ocultó que el rumor ha llegado al camerino brumoso, pero comentó que, son personas curtidas, que no se desenfocan y además, no es la primera vez que sucede.

En los últimos días se ha soltado el rumor de que Carevic podría llegar a la Tricolor, en vez del mexicano Miguel “Piojo” Herrera, cuestionado por los resultados del equipo patrio.

La Teja le preguntó a Herrera si esa bulla, está afectando el trabajo o el camerino de alguna manera.

“No le voy a decir que no lo hemos escuchado, siempre llega porque nos dice un hijo, un amigo, o porque llegó a algún chat, lo que pasa es que esta vez, el ruido es más fuerte que la vez anterior”, comentó.

Herrera explicó que antes de la llegada del Piojo, también el nombre de Carevic estuvo en boca de medios de comunicación, junto con el de otro costarricense.

Entenamiento de la Selección Nacional
El rumor es que Miguel Herrera dejaría la Sele y llegaría Andrés Carevic. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

“Andrés es muy ecuánime en estas cosas, ahora que hay miel, pero cuando ha habido crítica también. Entendemos que es parte del negocio, pero estamos enfocados. No hay nada en concreto, pero sí, en términos de redes sociales, allí está el asunto”.

Cartaginés tiene un rudo compromiso ante San Carlos el próximo domingo, a las 3 de la tarde y ganar es fundamental para seguir pujando por los primeros lugares.

“Uno agradece estar en primera plana, significa que te tienen en la mira, que esperan más de uno, que hace bien las cosas, ahorita, sin obviar el ruido, estamos enfocados en club y en lo que compete al Cartaginés”.

Al final, el ruido suena afuera, pero adentro, en el camerino brumoso, la mente sigue puesta en ganar el domingo

