Árbitro mexicano criticó errores en partido de Alajuelense y le tira muy duro a Enrique Osses

Enrique Osses fue atacado con dureza desde Méxíco. (La Nación/Reproducción de Facebook)

Los errores arbitrales en el partido entre Alajuelense y Puntarenas FC trascendieron a nivel internacional, al punto que uno de los árbitros y analistas más famosos de México como lo es Fernando Guerrero habló del asunto.

En su cuenta en la red social X, el silbatero retirado aseguró que Keylor Herrera y su equipo en el VAR se equivocaron en tres ocasiones al no conceder dos penales para los erizos y anular un gol de manera incorrecta.

LEA MÁS: Joseph Joseph tiró el tapón con el arbitraje y salpicó hasta a Saprissa y Herediano

Fernando Guerrero estuvo como árbitro VAR en el mundial de Catar 2022. (Tomada de Mediotiempo.com/Tomada de Mediotiempo.com)

Guerrero además criticó de manera muy dura a Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Fedefútbol, el cual antes de llegar a Costa Rica ejerció ese cargo en México, por lo que lo conoce bastante.

“Penal imprudente. No fuera de juego (en el gol de Jeison Lucumí). Mano en posición no justificable (penal). El arbitraje no mejorará con el nuevo instructor arbitral, que es bueno para mentir y justificar los errores”, tiró.

LEA MÁS: ¿Se equivocaron contra Alajuelense? Bejarano opina sobre el penal y el gol anulado

Fernando Guerrero atacó duramente la labor de Enrique Osses en la Comisión de Arbitraje. (captura pantalla/Captura pantalla)

Para el analista arbitral en la cadena de deportes mexicana TUDN, uno de los principales defectos de Osses es no reconocer errores ni tener autocrítica.

“Les dirán que todo está bien, ese tipo (Osses) que llegó a instruir a los árbitros es mentiroso y tapa los errores, tiempo al tiempo”, picó.

Fernando Guerrero atacó duramente la labor de Enrique Osses en la Comisión de Arbitraje. (captura pantalla/Captura pantalla)

Cuando el chileno dejó su cargó en México, diversos periodistas y exréferis“celebraron” la decisión al asegurar que tenía hundido al nivel de los silbateros aztecas.