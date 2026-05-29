Barrio México volverá al fútbol nacional tras varios años de ausencia

La Asociación Deportiva Barrio México, uno de los equipos más recordados y queridos por muchos en el fútbol de Costa Rica, confirmó que volverá a la acción este viernes, mediante un comunicado de prensa.

Barrio México ganó el título de Linafa en el 2019 y ascendió a segunda división. (Johan Rojas Ortega)

El cuadro Canela, institución formada en 1949, tiene nueva dirigencia y arrancará desde la Segunda División B de Linafa, en el fútbol aficionado, con la ilusión de conseguir pronto el paso a la Liga de Ascenso.

“Nuestro regreso será en la Segunda División B de Linafa, donde asumiremos este nuevo desafío con un proyecto serio, responsable y ambicioso. Trabajaremos con compromiso y dedicación para construir un equipo competitivo que luche por el ascenso y represente dignamente la historia y los colores de Barrio México.

“En los próximos días estaremos anunciando oficialmente nuestra planilla de jugadores, cuerpo técnico y demás integrantes del proyecto”, informaron.

LEA MÁS: Herediano no termina de celebrar el campeonato y ya podría sufrir una baja sensible

Barrio México anunció que regresa al fútbol de Costa Rica en Linafa (Facebook Barrio México/Facebook)

La ilusión de una nueva etapa

En el club afirman que tienen mucha ilusión con este proyecto y agradecieron a aquellos que nunca dejaron de creer en que el Barrio volvería a competir.

“Hoy comienza un nuevo capítulo para una institución con historia, tradición y grandes objetivos”, finalizaron.

LEA MÁS: Orlando Galo habló claro sobre castigo a tres compañeros de la Selección de Costa Rica

Un equipo con historia en el fútbol costarricense

El equipo canela ha pasado por las diversas divisiones del fútbol tico. Durante el siglo XX tuvo grandes momentos en la Primera División, en la que llegó a ser subcampeón.

Posteriormente pasó por la Segunda División, luego por Linafa y ha ido y venido a lo largo de los años, siempre en el corazón de San José.

Desde el 2022, el equipo dejó de competir en el fútbol nacional tras cederle su franquicia a la Asociación Deportiva Sarchí.