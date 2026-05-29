Orlando Galo habló claro sobre castigo a tres compañeros de la Selección de Costa Rica

Orlando Galo, figura de la Selección de Costa Rica, habló de manera muy directa y sincera sobre el manejo de la disciplina en el grupo, tras el escándalo que provocó la separación de tres jugadores, Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal.

El futbolista del Riga de Letonia aseguró que, si quieren tener buenos resultados, el tema de la disciplina es clave y respaldó las acciones tomadas por el técnico Fernando Batista con sus tres compañeros.

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Orlando Galo afirmó que desde un inicio el cuerpo técnico de la Selección de Costa Rica les marcó la cancha. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Galo respalda la postura de Fernando Batista

Galo contó que desde que conocieron al Bocha, el entrenador les puso las cartas sobre la mesa y les dijo que para él la disciplina no es negociable ni algo con lo que sería tolerante.

“El cuerpo técnico llegó y se presentó, yo lo conocí en Turquía en los amistosos que jugamos allá (en marzo) y fue lo primero en lo que nos marcaron la cancha a todos.

“Nos dijeron que los actos de indisciplina no serían permitidos, que diferentes situaciones no se permitirán; en eso fueron muy claros”, comentó a Teletica Radio este viernes tras llegar al aeropuerto Juan Santamaría para sumarse a la Tricolor.

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“Si queremos competir al alto nivel tenemos que ser exigentes”

Orlando afirmó que, para crecer como selección, hay que cuidar especialmente este tipo de cosas que frenan el avance.

“Creo que es bueno que piensen así; si queremos llegar al alto nivel, si queremos competir en el alto nivel, tenemos que ser exigentes, ellos tienen que ser exigentes.

“El futbolista debe entender que esto es trabajo, es lo que se da día a día, lo que te da de comer, con lo que puedes ayudar a tu familia; es algo sumamente importante cuando vienen personas que nos ayudan a seguir impulsándonos de la mejor manera posible”.

Fernando Batista habria puesto las reglas muy claras a los futbolistas de la Selección de Costa Rica desde hace meses. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

La Selección ya casi tiene grupo completo

Luego de la incorporación de Galo a la Sele, solo hace falta la llegada de Patrick Sequeira, quien llegará este viernes por la tarde-noche para completar el grupo que entrenará este fin de semana y que el domingo viajará a Colombia.

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Batista dará una conferencia de prensa el domingo a las 11:30 a. m., en la que confirmará los jugadores que viajarán al amistoso del próximo lunes ante los cafeteros.