Carlos Mora reconoce que medirse a Inglaterra podría ayudarle a conseguir un mejor contrato

Carlos Mora es uno de los legionarios de la Selección de Costa Rica en mejor momento y de los que tiene claro lo que puede significar para él un amistoso como el del próximo miércoles ante Inglaterra.

Carlos Mora lució de buena manera en el amistoso ante Colombia. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Mora sabe que un partido como estos puede ser una vitrina importante que podría marcar una diferencia en la carrera de cualquier jugador.

“Significa muchísimo; para muchos es muy importante jugar ante una de las selecciones más potentes del mundo, lo que lo hace muy importante para los que aspiran a tener un mejor contrato, una buena oportunidad en Europa o donde quieran”.

“Todo mundo ve este tipo de partidos, están atentos a lo que puede dar Inglaterra, que va para el Mundial, ver cómo están, qué traen”, destacó.

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La Selección de Costa Rica no piensa en una goleada

Más allá de lo personal, el futbolista de la Universidad de Craiova en Rumanía afirma que se están preparando muy bien para representar al país, lejos de lo que pensarán algunos de que podría ser una goleada contra los ticos.

“Es normal cuando te enfrentas a una selección de ese calibre que existan esos pensamientos, pero trabajamos nuestro partido con ambición, jamás vamos a hacerlo pensando que vamos a salir goleados.

“Nosotros vamos con todo, con la mentalidad de que queremos ganar el partido, así sea Inglaterra o cualquier selección; trabajaremos para eso y con buena mentalidad”, dijo.

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