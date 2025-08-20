Cartaginés se juega la vida en Copa Centroamericana y esto dijo Andrés Carevic sobre el rival

Andrés Carevic afiirma saldrán pensando en ganar el partido sin presionarse por una goleada. (Redacción Perfil/Redes Cartago)

Cartaginés tendrá este miércoles una obligación absoluta para sacar la victoria ante el Verdes de Belice por la Copa Centroamericana si quiere seguir vivo en el torneo regional.

Aunque, en el papel, el rival parece accesible, los blanquiazules no se pueden confiar porque, si no ganan, firmarían prácticamente su adiós y el primer fracaso de la temporada.

El triunfo para los de la Vieja Metrópoli además debe ser contundente, pues los goles a favor, al cierre de la fase de grupos, podrían ser el elemento que decida todo.

En el grupo C de la Copa Centroamericana, los ticos tienen solo un punto en dos juegos, por lo que deben ganar para llegar a cuatro y estar atentos a lo que pase en el choque en Panamá entre Saprissa y el Club Atlético Independiente.

Para el técnico Andrés Carevic, hay que respetar al Verdes y no creer que será un jamón, pues en partidos como el de la fecha anterior ante el Monstruo demostró tener calidad.

“Yo vi los tres partidos de Verdes y, realmente, fueron competitivos, independientemente de que hayan perdido sus encuentros, hicieron un juego bastante parejo. Entonces, no creo que cambie mucho esa parte. Nosotros vamos a buscar nuestra estrategia para ir por el partido”, destacó.

Aunque muchos creen en la importancia de golear, el argentino no se comprometió a nada en específico.

“La idea nuestra es jugar con toda la seriedad y ganar el partido, no valoro que hay que hacer cuatro goles; no, no, hay que respetar a un rival que ha jugado buenos partidos y que no le han salido los resultados positivos. Es jugar con toda la seriedad, ganar el juego, pues aquí lo importante es el triunfo”, comentó.