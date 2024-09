Celso Borges contradice al Cartaginés sobre el VAR y su aplicación en Costa Rica

Para Celso Borges, jugar con VAR aunque sea solo unos minutos, es mejor que no hacerlo del todo. (Rafael Pacheco Granados)

Celso Borges fue muy sincero y directo sobre lo que piensa del VAR en Costa Rica y dio su posición por lo que pasó este domingo en el partido entre Alajuelense y Cartaginés, que inició sin el asistente arbitral.

El videoarbitraje empezó a funcionar hasta el minuto once, tema del que se quejaron los brumosos, pues si lo hubiera hecho desde el principio, se pudo haber revisado un codazo del manudo Anderson Cardozo que daba para tarjeta roja.

Para el técnico blanquiazul, Greivin Mora, y el volante Douglas López, el tema es sencillo para ser parejos, o se juega todo el partido sin VAR o no se juega, pero Celso piensa diferente.

LEA MÁS: Douglas López explotó contra el VAR y el arbitraje por una “casualidad” sucedida ante Alajuelense

“Yo soy pro VAR, creo que tenemos que tener un poco de paciencia cuando algo es nuevo. Uno entiende que hay cosas que hay que afinar, pero en líneas generales me parece que su aplicación está bastante buena, creo que los árbitros han estado acertados en sus decisiones y ojo que hoy tuvimos dos decisiones en contra y aún así pienso que en algunas nos favorece, en otras no tanto, así para todos los equipos. Es una ayuda para los árbitros y se irán solucionado las otras cosas.

“Si no se puede empezar a jugar con el VAR, hoy se solucionó a los quince minutos (11 en realidad), en Puntarenas se resolvió a los 65, yo prefiero tener al menos unos minutos de VAR a no tenerlo del todo. Lo ideal es que siempre esté, pero no pasa nada, hay que tener paciencia y ojalá se pueda solucionar para tenerlo todo el rato”, destacó el capitán rojinegro.

LEA MÁS: Técnico del Cartaginés fue claro sobre la expulsión que no recibió Alajuelense por problemas con el VAR