Celso Borges sacó un argumento que en Alajuelense suena a disco rayado

Celso Borges afirma que sin duda la definición es lo que más deben mejorar en Alajuelense. (prensa LDA/Prensa)

Celso Borges, capitán de Alajuelense, apeló este sábado a un argumento que en el cuadro manudo ya parece disco rayado para justificar los resultados del cuadro rojinegro.

Los manudos se fueron sin goles por segundo partido consecutivo, y cuando le cuestionaron al volante por ese hecho, volvió a sacar la carta de que hacen “todo” para ganar, pero se los está comiendo la falta de contundencia.

LEA MÁS: Machillo Ramírez se sinceró sobre si le gusta el fútbol que Alajuelense muestra en el torneo

“Es algo que todos tenemos que mejorar, todos hemos tenido oportunidades frente al gol, en algunas hay que darles méritos a los porteros, pero de nuestra parte, sí es algo que tenemos que ponerle especial atención. Ahora vamos para El Salvador y tenemos que corregir eso con otro reto por delante”, indicó a Tigo Sports.

Respecto al rendimiento del equipo, reconoció que, claramente, no es lo que buscan.

“Creo que merecemos más de lo que tenemos ahora mismo en la tabla, pero después, a nivel de juego y eso, no puedo decir mucho la verdad, pero siento que estamos bien. Sé que es difícil cuando uno empata decir que uno va por buen camino, pero en nuestro caso es así. Tenemos que seguir por una línea”, agregó.

LEA MÁS: Alajuelense y Puntarenas recibieron de la afición lo mismo que dieron en la cancha

Sobre lo que fue la mejenga contra el Puerto, comentó que les decepciona el empate y señaló el rendimiento del portero chuchequero Adonis Pineda, como uno de los responsables del marcador.

“Queríamos ganar, por supuesto, empatar no era a lo que venimos; de nuevo no puedo reclamarle nada al equipo, lo intentamos por todo lado, el portero Adonis estuvo bastante bien en sus intervenciones y no nos permitió llevarnos los tres puntos.

“Tenemos que seguir, yo sé que es difícil, venimos con una derrota y ahora empatamos con Puntarenas afuera, pero hay que seguir, acá no hay de otra”, añadió.

LEA MÁS: Joel Campbell sorprende con fotografías en las que muestra cuál es su condición física