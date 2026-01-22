Christian Lagos se animó a decir una cruda realidad de lo que pasa en ligas menores en Costa Rica

Christian Lagos, icónico exfutbolista de buena carrera en primera división, se animó este jueves a escribir un mensaje en su cuenta de Facebook sobre un tema del que se han quejado muchos en Costa Rica, como lo son las ligas menores.

El goleador en clubes como Saprissa, Herediano, Alajuelense, Santos y Brujas habló de que criticar a los papás de los jóvenes por cambiar a sus hijos de equipos en busca de mejores condiciones no debería hacerse así nomás, por diversos aspectos.

Christian Lagos es muy recordado por su carrera en la primera división. (Melissa Fernandez Silva)

“Los padres pagan absolutamente todo”

“Cada uno tiene su manera de ver y de hablar las cosas, pero lo que pasa en las ligas menores en la mayoría de los equipos del campeonato nacional (no en todos, pero sí en la mayoría) es que los padres son los que tienen que pagar todo y cuando digo todo, es absolutamente todo. Mensualidades, uniformes de entrenamiento y juegos, más la ropa de presentación, viajes y comida.

“Entonces, a la hora que un equipo grande se arrima y quiere ayudar con el futuro del muchacho, uno como padre lo piensa porque sabe que te va a ayudar en todos los sentidos”, indicó Lagos.

El consejo directo a los clubes formadores

El atacante envió un consejo a los equipos que señalan o se quejan de que los clubes grandes se llevan sus jugadores y buenos talentos, como fue el caso de Liberia, cuyo presidente, Wilder Eusse, hace unos días señaló que estaban viviendo esa situación.

“De consejo les doy a los equipos que, así como buscan tantos patrocinadores para el primer equipo, deberían buscar para las ligas menores; entonces pueden ayudar un poco a los padres y así poder retener esos grandes talentos para el beneficio de sus propias instituciones y que después no se lamenten cuando ocurran estas cosas”.

Equipos como Alajuelense le costean a sus jugadores de ligas menores lo necesario para poder ir a giras y jugar los torneos nacionales. (Francisco Haigert)

La respuesta desde Liberia

Lagos acompañó su publicación con un pantallazo de unas declaraciones del presidente de Liberia, Wilder Eusse, quien acusó que Alajuelense se llevó a otro de sus jóvenes.

LEA MÁS: Municipal Liberia pierde a jugador clave previo al juego contra Pérez Zeledón

Ante la publicación, Junior Ajún, director de mercadeo del Municipal Liberia, se apuró a aclarar cómo son las cosas realmente en la pampa.

“En el caso particular del Municipal Liberia, el club paga todo. Entrenadores, canchas, uniformes, viajes, alimentación, hidratación, tenemos fisioterapeuta para liga menor, becas colegiales y universitarias, atención médica y ahora un gimnasio para nuestras ligas menores.

“Lo que decís es cierto, que en algunos equipos los papás pagan todo, pero no es el caso del Municipal Liberia”, destacó.

LEA MÁS: La ambiciosa meta del Municipal Liberia para el Clausura 2026

Wilder Eusse, presidente del Municipal Liberia, fue muy criticó de los clubes que se llevan los jugadores de la pampa. Foto: Prensa Liberia.

Cierre en tono conciliador

Ante el comentario, Lagos respondió de manera muy cortés y agradeciendo que ellos le ayudan hasta con su hijo que juega en sus ligas menores.

“Los felicito por el gran esfuerzo; mi hijo está con ustedes en la U17. Esta crítica la hago en general porque en la mayoría de equipos pasa esto”, respondió.