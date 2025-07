¡Como papá! Douglas Sequeira quiere repetir este domingo el éxito familiar

Douglas Sequeira tiene la confianza de seguir el mismo camino de su papá y que un préstamo pueda darle otro aire a su carrera.

Hace un año Douglas Sequeira parecía tener un campo seguro en el Saprissa, era titular seguro con Vladimir Quesada, quien se echó diversos pleitos con la prensa por defender la permanencia del muchacho en el once estelar.

Con tan solo 21 años, aparentaba que iba camino a la consolidación con los tibaseños, pero la oportunidad de irse al extranjero lo sorprendió y se fue a préstamo al Club Nacional de Portugal, en cuyo cuadro no tuvo mayor oportunidad.

Apenas cinco meses después de ese paso, el joven volvió al Monstruo, pero ahora las cosas eran muy diferentes, Vla ya no estaba en la plantilla y la defensa se había armado con otras figuras. No estuvo en los planes ni de José Giacone, ni de Paulo Wanchope.

“Vladimir es un entrenador que me ayudó mucho, me dio mucha confianza y creyó en mí, a pesar de los momentos difíciles y de las críticas, siempre me respaldó. Cuando volvió de Portugal hubo cambios de entrenadores y como en el fútbol y la vida, hay gustos. Son cosas que pasan y lo entiendo”, comentó a La Teja.

Al darse cuenta que ya no tenía campo en el plantel morado, tanto el club como el zaguero decidieron que lo mejor era irse a préstamo, por lo que este domingo arrancará el Apertura 2025 como jugador de Sporting FC.

Se repite el cuento

La historia vivida en la familia del jovencito no es rara, a su papá, del mismo nombre, le pasó lo mismo en su época de jugador, emergió como un talento joven, muy interesante en los 90, también se fue a jugar a Europa y cuando regresó el Saprissa, el equipo optó por prestarlo, en ese caso al Municipal Liberia.

El Esqueleto destacó en el cuadro pampero, por lo que rapidito volvió a la S, adonde pudo consolidarse.

Es por eso que Douglas quiere seguir los pasos de su padre.

“Sí claro, fue algo que hablamos, esa experiencia de mi papá como futbolista es muy valiosa, yo veo su carrera en Saprissa, en Europa, en la selección y es un gran ejemplo para mí, es alguien con quien puedo hablar con confianza de mi carrera, me habla mucho y aconseja de la mejor manera y siempre ve con buenos ojos las oportunidades que se me presentan”, destacó

Douglas Sequeira podría debutar este domingo con Sporting ante Alajuelense (Rafael Pacheco Granados)

La distancia no es obstáculo, el padre se irá a vivir a Nicaragua tras ser contratado como asistente técnico en el Managua FC, campeón de la liga pinolera, pero las llamadas y mensajes siempre estarán disponibles para cuando lo necesite.

“Él siempre quiere lo mejor para su hijo, pero también es entrenador, entonces me da su opinión de esa manera, sabe que a veces hay jugadores que no tendrán determinadas oportunidades y ve con buenos ojos el poder buscar otras ocasiones para poder jugar”, explicó.

Para el chamaco, además, siempre está muy cerca su mamá, Andrea Borbón, quien es el principal soporte del joven, como nos confesó.

“Mi mamá siempre es la que ha estado conmigo ahí desde pequeño, la que me llevaba a entrenar y a todo lado, porque mi papá por su trabajo, por el fútbol no podía, pero mi mamá y mi hermana son las que siempre me acompañaron, sacrificaban un poco su vida por llevarme a entrenar, se comían presas y todo. Ella es la que siempre ha sido mi mayor ayuda”, finalizó.