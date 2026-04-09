¿Cómo quedarán las últimas jornadas en la lucha por el liderato en el Clausura? La Teja dio este pronóstico

Saprissa, Herediano y Cartaginés se juegan una cima por la que Alajuelense ya no pelea. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La lucha por el primer lugar del Clausura 2026 está brava, a falta de cuatro jornadas para que acabe la primera fase a Herediano, Saprissa y Cartaginés apenas los separan dos puntos, por lo que cualquier cosa puede pasar.

El Team es líder con 28 unidades, el Monstruo tiene 27 y los brumosos 26, por lo que cualquier mejenga puede marcar diferencia para cerrar en la cima, lo que le da a quien lo consiga un lugar asegurado en la gran final en caso de ser necesaria.

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🔥 Pronósticos dividen criterios en la lucha por la cima del Clausura 2026

Tres periodistas, un editor y el director de La Teja dieron sus pronósticos de cómo quedará cada uno de los juegos que le restan a estos equipos y los resultados son muy interesantes, porque no hay consenso de quién se dejará la punta.

📅 Calendario clave: así se definen Herediano, Saprissa y Cartaginés

Cartaginés y Herediano tienen un juego clave por el liderato. (Jose Cordero)

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Primero veamos qué partidos quedan, cada uno tiene dos de local y dos de visita, allí se puede ver cuál tiene el calendario más bravo.

Los florenses visitan a Cartaginés el viernes, luego reciben a San Carlos, viajan a Pérez Zeledón y cierran en casa ante Sporting.

Los morados reciben el domingo a Liberia, juegan el clásico ante Alajuelense en el Morera Soto, son locales ante Guadalupe y acaban en el Lito Pérez ante Puntarenas FC.

Los blanquiazules reciben al Team el viernes, viajan a Liberia, reciben la visita de San Carlos y disputan la última jornada en el Colleya Fonseca ante Guadalupe.

Estos son los pronósticos

Una vez revisado el camino de cada equipo veamos que resultados dieron Eduardo Rodríguez, Yenci Aguilar, Sergio Alvarado, Ricardo Silesky y Felipe Arrieta.

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Herediano y Saprissa son el primer y segundo lugar a falta de cuatro fechas. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Eduardo Rodríguez apostó por una lucha cerradísima que se definió por goles

Eduardo Rodríguez le dejó el liderato a los rojiamarillos, a quienes les dio 37 puntos, uno más que tibaseños y brumosos, pero una mejor diferencia de goles de la S, (14 a 7) le dio el segundo puesto de la tabla.

Así serán los resultados del Team con los que sumaría nueve puntos

Pierde 2-1 ante Cartaginés

Gana 3-0 a San Carlos

Gana 2-1 a Pérez Zeledón

Gana 2-0 a Sporting

Así serán los resultados del Monstruo con los que sumaría nueve puntos

Gana 3-1 a Liberia

Pierde 1-0 ante la Liga

Gana 3-0 a Guadalupe

Gana 2-1 a Puntarenas

Así serán los resultados de los paperos en los que sumaría diez puntos

Gana 2-1 a Herediano

Empate 0-0 ante Liberia

Gana 2-0 a San Carlos

Gana 3-1 a Guadalupe

Sergio Alvarado ve un sólido cierre del Herediano para el liderato

Sergio Alvarado también le dio la cima a los florenses, pero de una manera categórica, triunfando en los cuatro encuentros lo que le da 40 puntos, a Saprissa saca tres de cuatro con 37 y a los brumosos con 33 tras ganar solo dos.

Así serán los resultados del Team en los que sumaría doce puntos

Gana 2-1 a Cartaginés

Gana 3-0 a San Carlos

Gana 2-0 a Pérez Zeledón

Gana 1-0 a ante Sporting

Así serán los resultados del Monstruo en los que sumaría diez puntos

Gana 2-1 a Liberia

Gana 2-1 a Alajuelense

Gana 2-0 a Guadalupe

Empate 1-1 con Puntarenas

Así serán los resultados de los paperos en los que sumaría siete puntos

Pierde 2-1 con Herediano

Empate 1-1 ante Liberia

Gana 2-0 a San Carlos

Gana 2-0 a Guadalupe

Yenci Aguilar le da el liderato a Saprissa

Yenci Aguilar difiere de sus compañeros y cree que los morados serán primeros al cerrar la primera fase con 39 puntos tras ganarlo todo, mientras que dejó a Herediano en 36 al triunfar solo en dos partidos y a los blanquiazules con 33 tras otro cierre complejo.

Así serán los resultados del Team en los que sumaría ocho puntos

Empate 1-1 con Cartago

Gana 1-0 a San Carlos

Gana 1-0 a Pérez Zeledón

Empate 1-1 con Sporting

Así serán los resultados del Monstruo en los que sumaría doce puntos

Gana 2-1 a Liberia

Gana 1-0 a la Liga

Gana 3-0 a Guadalupe

Gana 1-0 a Puntarenas

Así serán los resultados de los paperos con los que sumaría siete puntos

Empate 1-1 a Herediano

Pierde 1-0 con Liberia

Gana 2-1 a San Carlos

Gana 1-0 a Guadalupe

Ricardo Silesky se unió a la idea que Saprissa será líder

Ricardo Silesky, editor de deportes de La Teja, también consideró que Saprissa se dejará la punta, pero de manera más apretada dado que sumará 37 puntos, el segundo lugar para el Cartaginés con 36 y fue el único que ubicó tercero al Team con 35.

Así serán los resultados del Team en los que sumaría siete puntos

Pierde 2-1 con Cartaginés

Gana 3-0 con San Carlos

Gana 2-0 a Pérez Zeledón

Empate 1-1 con Sporting

Así serán los resultados del Monstruo en los que sumaría diez puntos

Gana 3-1 a Liberia

Empate 1-1 ante la Liga

Gana 4-0 a Guadalupe

Gana 2-1 a Puntarenas

Así serán los resultados de los paperos en los que sumaría diez puntos

Gana 2-1 a Herediano

Empate 2-2 con Liberia

Gana 1-0 a San Carlos

Gana 3-0 a Guadalupe

Felipe Arrieta desempató pronósticos a favor de Herediano y tiró tercero a la S

Felipe Arrieta, director de La Teja, inclinó la balanza de los pronósticos a favor de los florenses, a quienes ve líderes con 37 puntos, a los de la Vieja Metrópoli con 36 y tiró a los tibaseños al tercer lugar con 35.

Así serán los resultados del Team en los que sumaría nueve puntos

Pierde 1-0 con Cartaginés

Gana 3-1 a San Carlos

Gana 4-1 a Pérez

Gana 2-1 a Sporting

Así serán los resultados del Monstruo en los que sumaría ocho puntos

Empate 1-1 con Liberia

Empate 1-1 con la Liga

Gana 3-0 a Guadalupe

Gana 2-1 a Puntarenas

Así serán los resultados de los paperos en los que sumaría diez puntos

Gana 1-0 a Herediano

Empate 1-1 con Liberia

Gana 3-1 a San Carlos

Gana 2-1 a Guada