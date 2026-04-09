Presidente del Saprissa reveló el número de equipos con el que se tendría que jugar el próximo torneo

La cantidad de equipos con los que se debe jugar la próxima temporada en el fútbol de Costa Rica es un tema que se viene discutiendo desde hace días y este miércoles los presidentes de los clubes de la primera división se reunieron para hablar del tema.

Es necesario resolver las apelaciones de Guanacasteca y Santos para poder definir el número de equipos en primera división.

La Unafut realizó una asamblea con los diez dirigentes para conocer las opciones. Además, estuvieron presentes representantes de la Fedefútbol y se conocieron varias posiciones.

Roberto Artavia, presidente del Saprissa, habló con los medios y comentó que los estatutos con los que se rige el torneo tienen un número que se debe cumplir, pero reconoció que primero se deben cumplir algunas condiciones.

LEA MÁS: ¿Vuelve el fútbol al Caribe? La jugada del Santos para regresar a la primera división

“Volver a doce equipos es lo que los estatutos exigen, pero no podemos ir a doce hasta que no se resuelvan las apelaciones pendientes; entonces, por el momento estamos en diez y se harán análisis para ver si es posible regresar a doce”, comentó.

Los equipos se reunieron con José Carlos Loaiza, cabeza administrativa de la Unafut. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Las apelaciones de Guanacasteca y Santos ante el ICODER para recuperar su lugar en la primera división se tienen que resolver para volver a doce, ya sea que estos regresen o que entren dos equipos más, por lo que, mientras eso ocurre, se jugará con diez.

LEA MÁS: La ADG amenaza con artillería legal a la Federación si no la dejan volver

Artavia explicó que la idea de aumentar a 14 equipos es imposible porque el calendario no da, por lo que no habría chance para sumar tantos partidos.