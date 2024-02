Conocidas voces alrededor de Alajuelense advierten sobre futuro de Andres Carevic de cara al clásico

Andrés Carevic vive el momento de mayor tensión desde que regresó a Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense visitará este viernes el estadio Saprissa en Tibás para enfrentar a su archirrival en un momento de mucha presión para su técnico Andrés Carevic, quien según diversas voces alrededor del club consultados por La Teja, se estaría jugando su puesto.

La situación del argentino es un tanto atípica, cualquiera ve la tabla de posiciones y diría que las cosas no son para ponerlas a ese nivel. Los erizos están segundos con 14 puntos, a uno del líder, Herediano, y uno más que el Monstruo, que es tercero, allí todo luce muy parejo.

Los problemas del entrenador se dan por su desgastada relación con la afición, que tiene muy poca tolerancia a todo lo que hace y al juego poco vistoso de la Liga, pues si bien ha sumado puntos para estar en zona de clasificación, le han criticado mucho las formas.

Finalmente y posiblemente el más importante de los reclamos es la falta de títulos a nivel nacional, acá es donde a pesar de ganar dos títulos el semestre pasado, como la Copa Centroamericana y el Torneo de Copa, a los que no les restan méritos, la gente quiere la 31.

Hoy por hoy hay una especie de hartazgo entre la afición y el club, basta revisar casi que cualquier publicación que realizan los erizos en redes sociales para darse cuenta que es el escenario para en todo tipo de reclamos.

Uno de esos aficionados que se siente cansado y un poco harto es Bernardo” Choché” Romano, quien tiene clarísimo que el clásico es el momento que puede significar el adiós el DT.

“Yo creo que ya los aficionados de la Liga le han tenido la paciencia, la esperanza, de que rote el equipo, que está probando cosas nuevas, que está en una segunda etapa, de todo y yo creo que ya definitivamente este sí tiene que ser el todo por el todo. Carevic más que su puesto, yo creo que se está jugando la seguridad del público en él.

“Ya cuando una afición pierde el respeto, la seguridad y lo que está haciendo un entrenador para su equipo, creo que en ese momento perdió algo muchísimo más valioso que no solo un salario quincenal o mensual”, comentó.

Punto de quiebre

Álvaro Solano, exentrenador y exjugador rojinegro, cree que Carevic vive una situación delicada de cara al clásico que, de ganar, puede elevarlo, pero si pierde lo terminaría enterrarndo del todo con la afición.

“Creo que es un momento que puede cambiar todo, uno como liguista principalmente espera que Carevic acepte el partido como un reto que tiene que sacarlo, eso implica que haya un análisis y retroalimentación de los errores pasados, de una revisión de alineaciones, estrategia, poner en la cancha los mejores jugadores.

“Veo que el punto es álgido, pero también está bonito, porque la Liga tiene jugadores importantes con qué sacar un clásico y ahí está el reto. Todo se basa en romper cierta jefatura, en obviar todo lo que ha pasado en anteriores clásicos o recordatorios del pasado, luchar contra esa historia del pasado”, destacó.

Álvaro Solano afirma que la presión sobre Carevic es bastante fuerte. Foto: Alajuelense

¿Si la Liga pierde, Carevic corre riesgo? Don Álvaro tiene muy clara la respuesta.

“Sí podría correr riesgo, por eso es que hablamos de un punto de quiebre positivo o negativo. Sería positivo si ganase, todos los liguistas esperamos que saque ese resultado y que eso pueda catapultar al equipo y pueda darle esa motivación y tranquilidad. El enemigo principal que tiene la Liga en este momento es la historia y esa presión que existe en el camerino, un triunfo puede liberar esa presión.

“Una pérdida sería redundar en los fantasmas del pasado, en perder más credibilidad y ahí es donde yo siento que su puesto estaría en juego, aunque no ha sido el estilo de la junta directiva quitar entrenadores así, aunque habría mucha presión”.

Ahora o nunca

Daniel Martínez, periodista de Radio Monumental y que suele cubrir todos los partidos de los manudos, destaca que la la Liga vive un momento de presión grande, que se nota en el entrenador y su manera de comportarse y hasta a la hora de hablar a la prensa.

“Yo se lo pregunté a Martín (Arriola, asistente técnico de Carevic) el domingo, llegan al clásico con una presión máxima de lo que han vivido en esta etapa, por lo que creo que sí podría ser el punto final, si pierde.

“La afición de la Liga no lo quería ni para arrancar este campeonato, los dos títulos que se han dedicado a defender, que fueron más que bien ganados, pero ellos saben que el título que quiere el aficionado es el nacional, perder el título pasado le agotó ese crédito con la afición, porque ya no le están aguantando ni una sola. Creo que si no ganan el viernes, ya es algo irreparable esa relación”.

El que no atendiera la conferencia de prensa del domingo pasado ni lo haga con la de este jueves es una muestra de esa presión que vive Carevic.

“Él está salido, ha perdido muchas cosas que lo caracterizaban antes y ha dado paso a algo más intenso y desordenado, se le nota en los partidos cómo se mueve y gesticula, él más que nadie sabe lo que está pasando, que no ha podido sacarle el máximo rendimiento a su equipo y a jugadores como Joel Campbell”, añadió.