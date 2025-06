Costa Rica recupera una figura clave en medio de días difíciles para la selección

Juan Pablo Vargas estará disponible para el juego de este miércoles ante República Dominicana (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Costa Rica y República Dominicana jugarán este miércoles a las 5 p.m., en el estadio AT&T en Arlington, Texas, por la fase de grupos de la Copa Oro, juego para el que la Sele recuperó una ficha luego de días complicados, debido a las malas noticias,

El entrenador Miguel Herrera confirmó que el defensor Juan Pablo Vargas ya estará disponible para el choque luego de perderse el debut de la Tricolor ante Surinam.

“Juan Pablo está listo, hoy entrenó junto a los otros muchachos y ya podría estar, por lo que tomaremos la decisión de quienes serán los que puedan iniciar”, comentó.

Para el preparar el partido el Piojo tuvo algunos inconvenientes más allá de la lesión de Warren Madrigal, quien este martes regresó a Costa Rica para ser operado este miércoles, tras una fractura de peroné y a la espera de qué pasará con Ariel Lassiter por una fractura de un dedo de la mano izquierda.

La Sele tuvo problemas con el avión en el viaje del lunes a Dallas, por lo que perdió una noche de trabajo en el que tenía planeado hacer video análisis, motivo por el que debió hacerlo todo este martes, sacándole el máximo provecho al tiempo.

“Es un partido que tenemos que preparar con el tiempo que tengamos, así es el torneo, lo sabíamos y es como nos tocó jugar, tenemos que seguir igual, ya dimos un primer paso que fue difícil, pero lo conseguimos y ahora a buscar el segundo”, dijo.

Si Costa Rica derrota a los caribeños y México al menos iguala con Surinam, ya la Sele tendría asegurado el pase a la próxima ronda.

“Tenemos que jugar con inteligencia, no estar distraídos, ellos son rápidos, fuertes, buscan aprovechar espacios, tienen buen manejo de pelota, ya no solo tiran el pelotazo y se lanza a correr, por lo que tenemos que aprovechar el ancho de la cancha y lo que pueden generar, no cometer errores para dar espacios”, añadió.