Costa Rica saldría a la cancha con una gran sorpresa para enfrentar a Honduras

La Selección de Costa Rica necesita con urgencia un triunfo ante Honduras este jueves. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La Selección de Costa Rica enfrentará, este jueves a las 8 p.m., a Honduras en San Pedro Sula, por la tercera fecha de la fase final rumbo al Mundial de Norteamérica 2026 y en la alineación del mexicano Miguel Herrera habría una gran sorpresa en su once inicial.

Pese a todos los esfuerzos que se hicieron, Celso Borges no estaría disponible, por lo que la pareja de Orlando Galo en la media cancha sería Aarón Murillo, el volante del Club Sport Herediano que fue unas de las novedades en la lista del Piojo.

La Sele saldría a la cancha con Keylor Navas en el marco. Carlos Mora, Jeyland Mitchell, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas y Francisco Calvo, formarían una zaga defensiva que mantiene el esquema de tres centrales.

Aarón Murillo, volante contención de Herediano, sería titular ante Honduras. (Prensa Herediano/Prensa Herediano)

En la media Galo con Murillo, Josimar Alcócer como extremo, quien usaría el número diez para este jueves, y Alonso Martínez. Mientras que el hombre más en punta será Manfred Ugalde.

De esta manera el Piojo solo incluyó a uno de los experimentados, como lo es Kendall, pues otro de los de más rodaje, como lo es Allan Cruz, quedaría esperando un chance.