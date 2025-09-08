Curioso dato hace que aficionados de Costa Rica vacilen a los de Chile: “Tenemos hijos en el sur”

Costa Rica es una de las selecciones de América con mejor registro de victorias ante Chile. En el 2018 incluso le ganó en su país. (MARTIN BERNETTI/AFP)

Las redes sociales hoy en día muestran todo tipo de datos y este domingo una cuenta en la red social X (antes conocida como Twitter), llamada Blacks Maps, realizó una publicación sobre la Selección de fútbol de Chile, en la que Costa Rica apareció de una manera sorpresiva.

El perfil trata sobre datos aleatorios de países y los compara unos con otros y en esta ocasión tiró el historial que tiene la selección chilena contra otros países de América, pintando en verde con los que tiene un registro positivo y rojo si es negativo.

Resulta que en el continente Chile tiene historia negativa solo con cinco países, lo que quiere decir que tiene más derrotas que victorias ante esas naciones, las cuales son: Argentina (-57), Brasil (-47), Uruguay (-31), México (-3) y Costa Rica (-3).

Costa Rica aventaja a Chile en su enfrentamiento particular entre selecciones. (X Blacks Maps/X Blacks Maps)

En el mapa se ve de manera muy curiosa la manchita roja entre el resto de países de Suramérica y Centroamérica, lo que dio pie para la chota tanto de ticos como de diveras personas.

“Venid hijos hacía mí“, ”Chile en Concacaf no calificaría al Mundial”, Chile no es más que Costa Rica. Abrazo”, “Hasta Costa Rica los tiene de hijos”, “Tenemos hijos en el sur”, “La burla aquí es, como mier... vas a tener un historial negativo contra Costa Rica xD“, eran algunos de los comentarios.

Según el sitio web Wildstat, Costa Rica y Chile suman once partidos oficiales, de los cuales Costa Rica ganó seis, Chile tres y dos acabaron empate, lo que arroja las tres mejengas de ventaja que tienen los ticos.