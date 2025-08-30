Deportes Repretel pega otro bombazo con gran figura para armar una alineación de lujo en proyecto estrella

Jackeline Álvarez es panelista en Fútbol Al Día en Canal 8 y ahora lo será también en un programa en Repretel. (Pantallazo)

Repretel continúa fichando a las figuras más reconocidas dentro del periodismo deportivo costarricense para uno de sus proyectos más ambiciosos, como lo es el programa Área de Fuego, una fuerte apuesta del canal.

Mediante sus redes confirmaron la incorporación de la comentarista Jackeline Álvarez, quien se unirá a Maynor Solano, Daniel Martínez y Pablo Guzmán, entre otros, para debatir lo que pase en los juegos de la Selección de Costa Rica en la eliminatoria mundialista.

“Jackeline Álvarez llega a Área de Fuego con el mejor análisis de la Sele en los juegos eliminatorios!”, confirmó el canal en un video en el que le da bienvenida a la exfutbolista.

Jacky se une a Yashin Quesada como las más recientes incorporaciones al espacio en el que han pasado algunos de los periodistas y comentarias más conocidos del medio.

El programa lo realizan posteriormente a los partidos de la Tricolor, sus próximas emisiones serán el 5 y el 9 de setiembre a las 10 p. m. por Canal 6, en el que darán rienda suelta a las acaloradas discusiones.