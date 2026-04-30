Dos queridos ciclistas profesionales sufren grave accidente y uno encendió las alarmas por su estado

Jexon Ledezma sufrió un accidente que involucró varias fracturas informó su equipo de ciclismo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los ciclistas Ismael Vargas y Jexon Ledezma vivieron momentos de mucha angustia este día tras verse involucrados en un accidente con un vehículo pesado en Tapezco, camino a Ciudad Quesada, un hecho que encendió las alarmas en el ciclismo nacional.

El incidente ocurrió en el último tramo de la bajada, una zona conocida por su peligrosidad, y dejó consecuencias muy distintas para ambos deportistas, informó el equipo 7C Economy Hyundai, en el cual compiten.

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Uno con heridas leves y otro con fracturas de consideración

Según detalla el comunicado oficial, Vargas salió mejor librado de la situación, mientras que su compañero llevó la peor parte del impacto.

“Ismael, gracias a Dios, salió con lesiones mínimas, no así Jexon, quien sufrió fracturas en un brazo y clavícula, además de un golpe en la cara”.

Traslado urgente por posible lesión de mayor gravedad

Ambos ciclistas fueron atendidos inicialmente en el hospital de Ciudad Quesada, donde Vargas fue dado de alta tras ser valorado. Sin embargo, el caso de Ledezma requiere mayor atención especializada.

“Jexon será trasladado al hospital México para hacer estudios más profundos y ser valorado por un neurocirujano y descartar lesiones más serias debido a la magnitud del impacto”.

La decisión de trasladarlo responde a la fuerza del accidente y la necesidad de descartar cualquier complicación neurológica.

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Mensaje de agradecimiento y fe tras el susto

Pese a la gravedad del momento, el entorno de los ciclistas destacó que ambos están bien, lo que consideran lo más importante tras el accidente.

“Agradecemos infinitamente a Dios porque nuestros dos muchachos están con vida, y también muy agradecidos al personal del Hospital de Ciudad Quesada. Muchas gracias también a todas las personas que han estado pendientes y que han ofrecido su ayuda”.

El mensaje también cerró con un llamado a la solidaridad.

“Seguimos orando todos por la pronta recuperación de nuestro Chacalin”.