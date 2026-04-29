Andrey Amador reveló por qué se derrumbó en bicicleta en el accidente en que casi muere

Andrey Amador contó cuál fue el gran problema por el que se desmayó de su bicicleta y le provocó un serio accidente. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Andrey Amador ha tenido una recuperación casi milagrosa luego del serio accidente que sufrió hace poco más de dos meses cuando se derrumbó en Parrita en un entrenamiento de la Selección de Costa Rica de ciclismo.

El ícono de los pedales costarricense vivió una situación muy difícil tras caerse en su bicicleta por un desmayo, el cual le provocó un serio accidente que lo puso en una condición crítica, al punto de que, incluso, estuvo en un coma inducido.

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El diagnóstico: un problema cardíaco detrás del susto

En entrevista con La Teja, Amador nos contó cuál fue el diagnóstico que le dieron y las medidas que se tomaron por esa causa.

“Se achaca que me dio un síncope, es el problema cardíaco, y de hecho que fue cuando me operaron en el corazón, me pusieron un desfibrilador, entonces, fue lo que me provocó la caída y por eso ya pudimos atar cabos y darle una solución para el futuro”.

Andrey contó que lo operaron del corazón porque tenía una situación urgente que atacar y que permitió confirmar que lo sucedido no fue una caída común, sino un problema cardíaco que se manifestó en un momento muy delicado.

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Regreso progresivo: vuelve a la bicicleta con precaución

Amador nos explicó que ya le permiten salir en bici de manera recreativa y tranquila.

Ahora, para rodar con mayor seguridad, el as de los pedales utilizará una bicicleta eléctrica que le donó la empresa Specialized, lo que le permitirá acompañar a otros ciclistas sin exigirse de más.

“Ahora que ya me dieron el okey para andar en bicicleta, solo me siento un poco aburrido, me gusta andar acompañado, salgo con los ciclistas que entreno y digamos que andar en la bicicleta normal para mí es un poco difícil y ahora con la eléctrica ya los puedo acompañar, lo que me ayudará muchísimo para volver a la normalidad”, explicó.

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Controles médicos y recuperación en curso

Andrey naturalmente sigue en terapias y controles médicos rigurosos, pero ahora con claridad total sobre su condición y las precauciones que debe tomar para evitar un nuevo episodio.