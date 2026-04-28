Andrey Amador reconoce cómo cambió su vida tras su grave accidente: “Uno se siente inmortal”

Andrey Amador tiene una visión renovada y muy análitica sobre la vida tras su grave accidente. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Han pasado poco más de dos meses desde que Andrey Amador vivió la experiencia más difícil de su vida, por la que incluso estuvo en un coma inducido en un hospital.

El 20 de febrero el ciclista sufrió un accidente que le demostró lo frágil que puede ser la vida y le quitó de la mente una idea que tuvo mucho tiempo durante su carrera, la sensación de que era inmortal y que nunca le iba a pasar nada.

LEA MÁS: Así fue el regreso de Andrey Amador a la bicicleta tras su accidente

El ídolo tico de los pedales habló con La Teja sobre su renovada visión de vida y un testimonio que pone a reflexionar a cualquiera, sobre el que considera el momento más complicado de su vida.

“Si, para mí sí (fue el momento más difícil de su vida), tuve un accidente también hace un año y medio, el del pie, ese fue con un camión, pero fue en una pierna, la cabeza no me la había golpeado, por eso esta vez fue distinta. Cuando es una extremidad uno lo afronta de una manera diferente, ya uno sabe lo que hay, lo que toca, pero ahora que fue a nivel cerebral, fue muy distinto, todo fue muy diferente y complicado, por lo que sí, sí ha sido difícil”, indicó.

LEA MÁS: Andrey Amador contó de esta manera que ya está en su casa tras el grave accidente que sufrió

- Por todo lo que tiene hoy, una bonita familia, dos hijas, una esposa, una carrera... ¿Temió morir y tal vez dijo ‘no me puedo ir ahora’?

Es que en ese aspecto no, pero sí me dice mi mamá, mi familia o los que estuvieron cerca, que cuando me vieron a mí con el coma inducido y entubado en la tráquea, por la manguera que me habían hecho, que sí, ellos sí tenían ahí cierto temor.

Yo de eso no me acuerdo de nada, no estaba consciente, entonces no llegué a sentirlo, cuando me desperté ya estaba mejor, pero los que estuvieron cerca mío o de familia si lo temieron.

Andrey Amador está feliz de la vida al lado de su esposa, Laura Segú. (Alonso Tenorio/Atenorio)

¿Se dio cuenta luego todo lo que generó a nivel nacional su accidente y como todo el país estaba muy atento?

Sí, bueno, la verdad superagradecido con muchas personas que llegaron en estos momentos, que me ayudaron a nivel hospitalario, los enfermeros, las atenciones que tuve fueron increíbles y eternamente agradecido con todos.

De paso, al que no le he agradecido lo que hizo, porque tal vez no me acuerdo, aprovechar ahora para que le llegue mi gratitud y siempre agradecido, aquí estamos también gracias a todas esas personas que se preocuparon y enviaron sus mensajes.

LEA MÁS: Así luce Andrey Amador a dos semanas de su accidente

¿Cómo fue esa sensación de volver a toca la bici y recordar su carrera?

Sí, mirá, hay una cosa que voy a decir, que no es por parecer, digamos, como se dice medio juega de vivo, cuando yo nací y empecé con la bicicleta, como tipo 9 o 10 años yo tenía un gran sueño, era correr un Tour de Francia y además en eso es testigo Rafael Ángel Calderón, del Comité de Deportes de San José, fue mi entrenador

Yo le decía: ‘Yo quiero correr el Tour de Francia’, y él decía: ‘Bueno, vaya poco a poco’, primero llegue a la Vuelta a Costa Rica, yo decía: ‘No, es que yo voy a llegar al Tour de Francia’, y esos sueños gracias a Dios los cumplí, entonces ahora me siguió esa llamita competitiva.

Yo ya pude salir a andar en bici, salí con mi esposa, que de hecho hicimos una hora, el simple hecho que a uno le dé el viento, recibir un poquito de sol, todo es vida.

LEA MÁS: Andrey Amador y sus primeras palabras tras el accidente que sufrió en Parrita

Andrey Amador hoy tiene una visión de vida más aterrizada y realista sobre la vida. (Alonso Tenorio/Atenorio)

¿Cómo fue el día que volvió a su casa y se reencontró con sus hijas luego del accidente?

Fue increíble, no hay nada como estar en la casa, en el hospital al final, no es porque lo traten mal, porque nunca lo van a tratar mal, pero el tiempo se hace más lento, más protocolo, cuando uno llega a la casa, es la casa, así que fue una alegría estar con mis hijas, fue una sensación increíble.

¿Ha sido de los días más felices de su vida?

Sí, perfectamente, de los más felices, es correcto, nosotros no valoramos muchas veces lo que tenemos hasta que nos pasa algo así.

LEA MÁS: ¿Cómo sigue Andrey Amador? Esto dice nuevo parte médico del Hospital Calderón Guardia

¿Cómo percibe hoy la vida? ¿Le cambió la percepción de la vida de la que tenía antes?

Sí, tal vez antes yo me sentía como inmortal, me decía que a mí nunca me iba a pasar nada, y era más imprudente hasta para hacer cosas y todo. Ahora me doy cuenta que no es así, entonces ando más tranquilo, aprendí a apreciar más lo que tenía, darle más valor a las pequeñas cosas, y eso me ha ayudado, he madurado como persona y hasta como deportista, porque voy a seguir haciendo deporte.