¿Cómo sigue Andrey Amador? Esto dice nuevo parte médico del Hospital Calderón Guardia

La oficina de prensa del centro médico confirmó que el exciclista continúa internado

Por Hillary Chinchilla Marín

La oficina de prensa del Hospital Calderón Guardia emitió este domingo un nuevo parte médico sobre la condición de Andrey Amador, confirmando que su estado no presenta cambios con respecto al sábado.

“La condición de Andrey Amador se mantiene igual que el sábado: delicado, pero estable. El paciente continúa internado en el centro médico”, aseguraron desde el hospital.

Se mantiene igual al sábado

Andrey Amador, accidentado
20/02/20226. Andrey Amador es atendido en el suelo por su compañero Gabriel Rojas (camiseta blanca), mientras Sebastián Brenes (camisa azul) observa a su entrenador. Fotografía: cortesía de Crciclismo.com/Marcela Segura (cortesia/cortesia)

Según el reporte oficial, el exciclista permanece bajo observación médica y su condición continúa siendo delicada, aunque estable.

El sábado, como parte de los estudios para valorar su estado, los médicos le realizaron un TAC (Tomografía Axial Computarizada).

¿Qué es un TAC?

03/06/2025. Presentación del nuevo proyecto de Andrey Amador con ayudar a los comites de deportes en cantones lejanos. El Moro, Lindora. Fotografía: Lilly Arce
El Hospital Calderón Guardia actualizó el estado de Andrey Amador. (Lilly Arce/lilly arce)

Un TAC es un examen de diagnóstico por imágenes que utiliza rayos X y tecnología computarizada para obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo.

Este estudio permite a los especialistas evaluar posibles lesiones internas, detectar inflamaciones o descartar complicaciones, dependiendo del área examinada.

Por ahora, el hospital reiteró que Amador continúa internado y bajo supervisión médica, mientras se mantiene el monitoreo constante de su evolución.

Nota realizada con ayuda de IA

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

