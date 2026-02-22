¿Cómo sigue Andrey Amador? Esto dice nuevo parte médico del Hospital Calderón Guardia

La oficina de prensa del Hospital Calderón Guardia emitió este domingo un nuevo parte médico sobre la condición de Andrey Amador, confirmando que su estado no presenta cambios con respecto al sábado.

“La condición de Andrey Amador se mantiene igual que el sábado: delicado, pero estable. El paciente continúa internado en el centro médico”, aseguraron desde el hospital.

20/02/20226. Andrey Amador es atendido en el suelo por su compañero Gabriel Rojas (camiseta blanca), mientras Sebastián Brenes (camisa azul) observa a su entrenador.

Según el reporte oficial, el exciclista permanece bajo observación médica y su condición continúa siendo delicada, aunque estable.

El sábado, como parte de los estudios para valorar su estado, los médicos le realizaron un TAC (Tomografía Axial Computarizada).

Un TAC es un examen de diagnóstico por imágenes que utiliza rayos X y tecnología computarizada para obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo.

Este estudio permite a los especialistas evaluar posibles lesiones internas, detectar inflamaciones o descartar complicaciones, dependiendo del área examinada.

Por ahora, el hospital reiteró que Amador continúa internado y bajo supervisión médica, mientras se mantiene el monitoreo constante de su evolución.

