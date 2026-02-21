Esposa de Andrey Amador envió este mensaje en medio de la difícil situación que atraviesan

En medio de la preocupación que rodea a Andrey Amador, su esposa, Laura Segú, compartió un mensaje lleno de esperanza y gratitud por las muestras de apoyo que ha recibido la familia.

“Muchas gracias por todos los mensajes de cariño para Andrey. Todo saldrá bien, él es fuerte y pronto estará dando guerra, esto es una piedra más en el camino, como dice él. Muchas gracias a todos”, escribió en sus redes sociales.

Un mensaje de fe y fortaleza

Andrey Amador disfruta compartir con esposa Laura Segú y sus hijas Gretta y Abril. Cuando compite, tiene muy presente que ellas lo esperan en casa. Fotografía: Cortesía

Las palabras de Segú transmiten optimismo en un momento complejo. La frase “esto es una piedra más en el camino” refleja la actitud resiliente que siempre ha caracterizado al exciclista costarricense.

Además, destacó la fortaleza de Amador al asegurar que “es fuerte” y que pronto volverá a dar batalla.

Agradecimiento por el apoyo

Laura Segura agradeció los mensajes de apoyo para Andrey Amador. (La Nación/Instagram de Laura Segú)

El mensaje también estuvo marcado por la gratitud. Laura Segú agradeció públicamente cada una de las muestras de cariño que han llegado desde distintos sectores del país.

El respaldo hacia Amador ha sido amplio, especialmente por su trayectoria histórica en el ciclismo nacional y su reciente etapa como entrenador de la Selección Nacional de Ruta.

Las palabras de su esposa se convierten ahora en un mensaje de calma y esperanza para quienes siguen de cerca su evolución.

