Andrey Amador contó de esta manera que ya está en su casa tras el grave accidente que sufrió

Andrey Amador ya se encuenta en su casa tras el accidente sufrido. (Instagram /Instagram)

Andrey Amador finalmente está en su casa luego de varias semanas en el hospital por un duro accidente que sufrió en bicicleta durante un entrenamiento.

Fueron 22 días en los que el ciclista estuvo internado hasta que este sábado Laura Segú, esposa del deportista, compartió dos historias en la red social Instagram en las que mostró que ya lo tiene en su hogar.

LEA MÁS: Así luce Andrey Amador a dos semanas de su accidente

La pareja del pedalista puso una foto con la frase “por fin”, junto al emoji de casa, además de un video en el que sale jugando con sus hijas en su hogar, imágenes que compartió Amador.

Andrey Amador ya está en su casa jugando con sus hijas. (La Nación/Instagram Laura Segú)

Andrey Amador ya trabaja en su rehabilitación

Andrey además compartió otra historia en la que sale junto al fisioterapeuta Marvin Arce, como parte de las terapias que debe cumplir tras el accidente.

Amador sufrió un fuerte golpe en la cabeza y la mano el 20 de febrero, mientras dirigía a la preselección nacional de ciclismo de ruta.

LEA MÁS: Andrey Amador, desde el hospital, revela las secuelas que sufrió por el fuerte accidente

Ese día, fue trasladado a la clínica de Parrita, luego al hospital Max Terán y, posteriormente, al hospital Calderón Guardia, en San José, donde estuvo internado y después fue trasladado al hospital Cima.

Andrey apunta ahora a tener una recuperación plena para volver a la carretera y colaborar con los nuevos talentos del ciclismo tico.

LEA MÁS: José Adrián Bonilla será el sustituto de Andrey Amador tras accidente del pedalista