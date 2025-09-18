EA FC 26 sorprende con las calificaciones inesperadas de los jugadores de Costa Rica

Manfred Ugalde no sale en el EA FC26 (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Esta semana EA Sports dio a conocer las calificaciones de los jugadores para el famoso videojuego EA FC 26 (antes conocido como FIFA) y en esta ocasión solamente hay 15 futbolistas ticos representados virtualmente.

El primer dato que resalta es la baja calificación que les dieron a casi todos los ticos, y en el que además resalta la ausencia de dos grandes estrellas como Keylor Navas y Manfred Ugalde.

En el caso del Halcón, no figura porque la Liga MX no aparece en el juego al no llegar a un acuerdo con EA Sports por sus derechos, mientras que la liga rusa, simplemente, no es considerada al estar vetada de competiciones internacionales.

Sin Keylor ni Manfred en el panorama, quien terminó con la calificación más alta de los ticos es Raquel Rodríguez, jugadora del Kansas City Current, de la National Women’s Soccer League, quien aparece con una calificación de 76 sobre 100.

Raquel Rodríguez es la futbolista costarricense mejor calificada en EA 26. (SANKA VIDANAGAMA/AFP)

En el segundo puesto aparece otra dama, Melissa Herrera, del Olympique Marsella de Francia, ranqueada con un 75, la otra mujer que aparece es Sheika Scott, del París FC con nota de 70.

Luego hay 12 varones, el mejor calificado es Patrick Sequeira con 71, le siguen Alonso Martínez con 70, Brandon Aguilera con 69, Carlos Mora, Francisco Calvo y Randall Leal con 68, Josimar Alcócer y Julio Cascante con 67, Ariel Lassiter y Jeyland Mitchell con 66.

Curiosamente, aparece Kenneth Vargas en la planilla del Hearts de Escocia con una calificación de 65, pues las notas salieron antes que este fuera enviado de préstamo a Herediano.

EN EA FC 26 aparecen 15 futbolistas de Costa Rica. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Finalmente, aparece Gino Vivi en la planilla de Los Ángeles Galaxy de la MLS con nota de 59.