El fichaje que Alajuelense sigue esperando a horas del cierre del mercado

Reponer la plaza de Aarón Suárez es la principal urgencia de Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense espera noticias sobre un posible fichaje para la zona de volantes, una posición que se ha discutido en varias ocasiones.

La partida de Aarón Suárez al fútbol de Turquía abrió el espacio para un diez, un jugador que mueva el balón, que tome la media cancha junto a otros como Celso Borges, Alejandro Bran y Rashir Parkins, quienes son volantes mixtos.

Óscar “Machillo” Ramírez ha reconocido en varias ocasiones estar muy abierto a la posibilidad de nuevos refuerzos, a tener una planilla más amplia que sumada a algunos jóvenes, pueda darle más opciones.

LEA MÁS: Machillo Ramírez confesó que este domingo será un día de importantes decisiones en Alajuelense

El técnico afirmó que el domingo tendría una reunión con el director deportivo, Carlos Vela para hablar del asunto, sin embargo hasta la fecha no se han tomado decisiones. Buscar otro volante sí es una de las prioridades del técnico, detalle que también pide la afición y prensa.

“Con Carlos tenemos mañana (domingo) una conversación para analizar eso, tal vez ahora no te puedo decirte algo inmediato, pero sí, no deja de ser algo que queremos buscar para estar armados, nos vienen creo que nueve partidos que serán bravos”, comentó.

LEA MÁS: Machillo Ramírez se salió de su clásica diplomacia y le tiró un inesperado dardo a Paté Centeno

En otras ocasiones, Óscar fue claro que los fichajes es una opción que quiere entrarle. En el caso de los erizos tiene disponibles plazas de extranjeros, por lo que puede ir afuera también.

Las lesiones de jugadores como Santiago van der Putten y Alberto Toril por un par de meses, sumado a las salidas de Aarón Suárez y Jonathan Moya al extranjero son un motivo para que los manudos se muevan de última hora y vayan al menos por un refuerzo.

La Teja sabe en defensa se mantendrían a como están, la llegada de Guillermo Villalobos al centro de la defensa y cuando se recuperen fichas como Aarón Salazar cubren el área, mientras que en ofensiva, la aparición de Anthony Hernández y de jóvenes de liga menor resolverían.