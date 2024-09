En Alajuelense acusan de esto a Vladimir Quesada tras bajarle el piso al Torneo de Copa

Marco Vásquez afirma que Vladimir Quesada se contradice al bajarle el piso al Torneo de Copa. (MAYELA LOPEZ)

En Alajuelense tampoco les hizo nada de gracia escuchar a Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, bajarle el piso al Torneo de Copa y señalar que no le importa una vez que fue eliminado del certamen.

Marco Vásquez, vocero de la junta directiva manuda, comentó que se ve muy feo que el entrenador morado muestre dos caras, pues no sabe a cuál creerle ni el porqué acomoda tanto su discurso.

“Yo no sé, honestamente, a cuál Vladimir creerle en esta oportunidad; en un momento dado dijo que él le daba importancia a todos los torneos y luego dijo que ya el de Copa no es importante”, dijo.

Vásquez añadió que Vla no debería quejarse, pues desde un inicio su equipo aceptó jugar el Torneo de Copa, votaron que sí como el resto, por lo que ahora no se vale acomodarse.

“Le puedo decir la posición de Liga Deportiva Alajuelense, nosotros nos preparamos desde el inicio de la temporada en contrataciones y preparación para cumplir con todos los compromisos que tenemos.

“El Torneo de Copa fue aprobado por todos los presidentes, no fue que uno dijo, a mí no me interesa, no me parece un buen torneo; entonces desde un principio asumimos que era responsabilidad de los equipos enfrentarlo. Creemos y tenemos la convicción de ir a pelear por todos los torneos, porque para nosotros todos son importantes”, comentó.

Las críticas de Vásquez se unen a las de diversos aficionados, dirigentes y exjugadores, quienes no estuvieron de acuerdo con las palabras de Quesada, las que calificaron como excusas.