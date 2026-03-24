Torneo Nacional

¿Entró o no? Comisión de arbitraje fue tajante sobre la jugada que Herediano reclamó como gol ante Alajuelense

Comisión de Arbitraje mostró el video de la polémica jugada en la que Herediano reclamó gol ante Alajuelense

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Por Sergio Alvarado
21/03/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la jornada 13 del torneo de clausura entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.
Josué Ugalde no dio como gol una bola que quedó en la línea en el juego entre Herediano y Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

La Comisión de Arbitraje dio a conocer este martes el video de la jugada más polémica de la jornada 13, la que en Herediano reclamaron como gol en el juego ante Alajuelense.

Los floreses afirmaron que una bola, que pasó por toda la línea de meta en el marco manudo, sí entró, la misma que el réferi Josué Ugalde no dio como anotación.

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En el video proporcionado por la Comisión, se escucha cuando Ugalde, junto a Jesús Montero y Rigo Prendas, ante la evidencia, afirman que no es gol.

Esto dijo la Comisión de Arbitraje

Pega en el poste, pega sobre la línea, pega otra vez sobre la línea y ahí está, no es gol. Josué, en la situación anterior no hay gol, la bola nunca ingresa”, explicaron.

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Para que una jugada se dé como anotación, el balón debe cruzar por completo la línea y en esta jugada, este únicamente se pasó sobre esta, según la comisión.

En la jugada se ven diversos ángulos y cámaras, encontrando evidencia de que el balón no ingresa, por lo que le informaron al árbitro que siguiera el juego.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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