Exjugadores de Alajuelense regresarán al Morera Soto con Santa Ana y nos confesaron estas cosas

Nombres como el de Johan Condega, Cristian Oviedo y Johnny Acosta son bien recordados por el liguismo (Jorge Navarro para La Nacion )

Alajuelense y Santa Ana protagonizarán este domingo a las 6 p.m en el Morera Soto un duelo lleno de reencuentros cuando cuatro icónicos exjugadores volverán a la que fue su casa por mucho tiempo.

Cristian Oviedo lo hará como entrenador mientras que Patrick Pemberton, Johnny Acosta, José Salvatierra y Johan Condega jugarán de nuevo en una gramilla en la que alzaron varios títulos y vivieron muchas cosas.

Luego de algún tiempo sin visitar la Catedral, para estos miembros del cuadro santaneño será un duelo muy especial del que claramente querrán salir ganadores, pero reconocen que volver a un sitio en el que fueron felices y jugaron tanto tiempo, tiene un ingrediente especial.

Los santeños hablaron con La Teja sobre cómo palpitan este reencuentro ante una afición que todavía los recuerda y les guarda cariño.

El más honesto es Oviedo, no le niega a nadie que es liguista, son los colores por los que late su corazón, pero a la hora de sentarse en el banquillo es un profesional que le quiere ganar a cualquiera.

“Siempre lo he dicho, no tengo problema, es un equipo que me dio muchísimo, el que me dio a conocer y que llevo en mi corazón, pero ahora estoy en otro lado, ahora me toca a defender a Santa Ana que es un equipo al que también le tengo mucho aprecio y me ha dado mucho también para ser entrenador y cuando nos toque, hacerlo de la mejor manera”.

“Será lindísimo ir, espero que la gente nos reciba de la mejor manera, sé que hay gente que nos quiere muchísimo en Alajuela, no solo yo, tengo muchos exjugadores que pasaron por ahí, que yo sé que también son liguistas, pero cuando vayamos vamos a esforzarnos, a dar lo mejor de cada uno para tratar de hacer un muy buen partido”, nos dijo el DT.

Uno de esos jugadores que también se volvió un ícono es Patrick Pemberton, figura en diversos campeonatos para la Liga y que hoy en día el manudo se lo topa en la calle y le sigue pidiendo fotos, autógrafos y dándole muchos saludos.

“Creo que será un regreso lindo, independientemente que no sabemos lo que sucederá, pero estoy muy contento de regresar al Morera, no lo vamos a esconder, fue mi casa durante muchos años, donde gané muchos títulos, pero ahora toca defender la camisa de Santa Ana y vamos a ir a sumar de a tres que es lo que queremos. Está la amistad, la cordialidad, todos los recuerdos que uno tiene ahí, pero cuando el árbitro pite, cada uno está defendiendo sus intereses”, comentó Patrick a La Teja.

Patrick Pemberton formó parte de un grupo de jugadores que fueron muy éxitos en Alajuelense. (MEYLIN AGUILERA)

Otro que también vistió la cinta de capitán con el León al igual que Oviedo y Pemberton, fue Johnny, quien también está seguro que los aficionados los recibirán de buena manera.

“La verdad es bonito volver a un lugar en la que logramos muchas cosas, nosotros como jugadores y la verdad nosotros vamos con la ilusión de sacar un buen resultado. Sabemos que será un partido difícil, complicado, más con la situación de la Liga, que necesita desde que empieza el torneo ir bien, pero nosotros vamos ir a hacer nuestro trabajo y poder sacar esto”, indicó Acosta.

En la Liga la sensación es la misma e incluso les tienen preparados un detalle y una sorpresa a los exmanudos según se lo confirmó a La Teja, Leonardo Medina, director de comunicación rojinegro.

“Vamos a ver a viejos amigos regresar al Morera Soto, estamos muy contentos de recibirlos. Ojalá que la gente pueda ir y rendirles también su aplaudo y su espacio, porque son personas que le dieron muchísimo al club y realmente lo merecen. Ahí les tenemos algo preparado”.

Cuando el árbitro Bryan Cruz pite el comienzo, las amistades quedarán de lado, pero como dice el dicho en este caso para los manudos, lo cortés no quita lo valiente.