Gerente de Liberia elude pensar en favoritismos hacia Alajuelense por reprogramación de partido

Diversos presidentes, gerentes, entrenadores y futbolistas de equipos no tradicionales se han quejado en algún momento que cuando tienen una decisión o un conflicto con un equipo grande, las autoridades siempre suelen jalar hacia esos clubes.

Sea o no sea cierto esa premisa, Luis Felipe Eusse, gerente general del Municipal Liberia, prefiere pensar que eso no es así y que sí Unafut terminó haciéndole caso a la Liga para cambiar un partido que ellos ni siquiera organizaban, es por otro motivo.

La Teja habló con el dirigente, quien explicó de manera puntual porqué cree que el Comité Director del ente rector del fútbol nacional la erró con la decisión de cambiar el día del partido entre liberianos y manudos a petición de estos últimos, pese a que el local era el conjunto guanacasteco.

“Yo quiero pensar que las decisiones que se toman no se toman pensando en el color de una camisa, yo sinceramente quiero pensar a partir de la buena fe, que las decisiones se toman en Consejo Director, Comité Ejecutivo, Comité Disciplinario que se hacen de manera correcta de acuerdo al reglamento en cada una de las áreas”, destacó el gerente.

Para Eusse casos como estos en los que Unafut echa para atrás en partidos notificados de manera oficial, debe ser una lección para que no se repita.

“Lo que yo pido como dirigente y administrador deportivo es que hagamos las cosas con planificación, que cuando se tomen decisiones se hagan en pro del productor y de la industria deportiva, que no beneficien particulares, sino en pro de lo colectivo, este tipo de decisiones afectan a todo el producto.

“Yo parto en que las decisiones que se toman no son pensando en el color de una camiseta, me costaría creerlo y si en algún momento eso es visto de esa forma, interpretando de manera subjetiva, esperaría que se tomen correctivos en el asunto”, explicó.

Felipe afirma que ni siquiera responsabiliza tanto a la Liga, sino que el verdadero responsable es el colocho que se terminó haciendo Unafut.

“Nosotros le comunicamos a la Unafut, FUTV y Alajuelense que nos vemos obligados a replantear la fecha del partido porque no íbamos a chocar, dividir rating, audiencia por el partido de la Sele y yo estoy de acuerdo, un día tan importante como el partido con Honduras y otro ante Argentina, tiene que enfocarse todo el país y la industria del deporte a ese juego.

“Nosotros nos apegamos cabalmente al artículo 97 del reglamento de competición, donde dice textualmente en el último párrafo que en caso de existir un cruce con programación de la Selección Nacional costarricense o de clubes nacionales con una participación internacional, caso Concacaf, se puede a través del Comité director y la solicitud del equipo local, se puede hacer la reprogramación del evento sin mediar un mutuo acuerdo”, detalló.

Casualmente en ese detalle es que se alojan los pamperos para reclamar que la decisión de Unafut fue incorrecta y el alegato de Alajuelense también, al decir que ellos no estaban de acuerdo con el cambio y por eso volvieron a la fecha original.

“Si tuviéramos cualquier interés particular, que no sea porque juega la Selección y quisiéramos jugar el domingo por cualquier otro motivo, efectivamente ahí sí necesitamos de la aprobación de la Liga para reprogramar el encuentro, pero en este caso teníamos toda la potestad para cambiar el partido como quedó establecido en actas, si ellos no supieran que eso no se podía hacer, no lo aprueban en actas”.