Guadalupe se sacude de las críticas a su cancha y los señalamientos por lesión de Sebastián Acuña

Sebastián Acuña, jugador de Saprissa, salió lesionado del juego entre Guadalupe y Saprissa. Foto: Rafael Pacheco. (Foto: Rafael Pacheco./Foto: Rafael Pacheco.)

La cancha del estadio Colleya Fonseca en Guadalupe entró en la mira de la polémica este martes, luego de que trascendieron imágenes de que estaría en mal estado.

En programas deportivos criticaron que no es una gramilla apta para el fútbol profesional y hasta señalaron que habría tenido que ver en la lesión sufrida el domingo por Sebastián Acuña, volante de Saprissa.

LEA MÁS: Doctor Willy Gálvez da un prónostico de cuánto tiempo perdería Saprissa a Sebastián Acuña

Tras los señalamientos, el cuadro de la Rosa publicó un comunicado de prensa defendiéndose y aclarando que su estadio cuenta con la certificación debida para su cancha, la cual fue renovada hace poco.

“Guadalupe FC aclara a la afición, a los medios de comunicación y al público en general que la cancha del estadio José Joaquín “Colleya” Fonseca cuenta con todos los permisos reglamentarios para la práctica y el desarrollo de partidos profesionales de fútbol.

“El terreno de juego posee la recertificación FIFA Quality, otorgada hace pocos meses, con vigencia extendida hasta el año 2028, lo que respalda el cumplimiento de los más altos estándares internacionales”, detallaron.

En Guadalupe defendieron el estado de su cancha. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

El club también aclaró un video que se publicó en medios, en el que se ve que le están haciendo una especie de remiendo a la gramilla dell Colleya poco antes de empezar el partido del domingo con el Monstruo, el cual afirman salió bien.

LEA MÁS: Audios del VAR revelan si se le perdonó un penal a Saprissa ante Guadalupe

“Debido al desgaste natural del uso del césped sintético, una de las líneas del terreno presentó recientemente un daño menor y, junto a presencia de caucho en la zona, provocó un leve levantamiento de la alfombra; sin embargo, esta situación fue atendida de manera inmediata y actualmente se encuentra totalmente solucionada.

“Guadalupe FC reafirma su compromiso con el cumplimiento de las respectivas normativas y con brindar un espectáculo deportivo en óptimas condiciones para todos los involucrados”, finaliza la nota.