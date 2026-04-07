Torneo Nacional

Herediano dio novedades de qué sucedió con trabajador que se accidentó en construcción de estadio

Herediano explicó qué sucedió con el trabajar que se accidentó con una viga en construcción de estadio Rosabal Cordero

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Por Sergio Alvarado
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El estadio Rosabal Cordero estaría disponible en agosto. (JOHN DURAN/John Durán)

El Herediano reveló este martes novedades sobre el estado de salud del trabajador que se accidentó este lunes en la construcción del estadio Rosabal Cordero.

Mediante un comunicado de prensa, los rojiamarillos indicaron que el empleado mejora favorablemente en una situación que la institución se ha hecho cargo por completo.

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“Se nos ha informado que en las próximas horas será trasladado al Hospital del Trauma, donde continuará su proceso de atención y recuperación bajo supervisión médica especializada.

En el Club Sport Herediano nos mantenemos en comunicación permanente con nuestro trabajador y con su familia, pues reiteramos que lo más importante para nuestra institución es el bienestar, la salud y la adecuada recuperación de nuestros colaboradores”, destacaron.

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El trabajador se accidentó al quedar prensado con una viga mientras trabajan en las labores finales del inmueble, que esperan tenerlo listo para agosto.

“Expresamos nuestro deseo de que su evolución continúe siendo favorable y de que pueda recuperarse de la mejor manera posible”, finalizó la nota.

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HeredianoEstadio Rosabal CorderoTrabajador accidentado
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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