Herediano visitará en la Copa Centroamericana a un rival con el que tiene una factura pendiente

Herediano buscará cobrar una factura pendiente ante el Real Estelí.

Herediano arrancará competencia en la Copa Centroamericana durante la última semana de julio, en un mes cargado de acción en la fase de grupos, en el cual abrirá y cerrará la acción del grupo B en su casa.

La Concacaf reveló este martes el calendario de partidos en el que estarán en acción cuatro clubes ticos. Además de los florenses, lo harán Saprissa, Alajuelense y Cartaginés.

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El Team debutará ante un histórico de Honduras

Los florenses iniciarán la acción en casa el jueves 30 de julio ante el Marathón de Honduras, en el Estadio Nacional de San José, según confirmó el organismo regional.

El campeón nacional buscará arrancar con el pie derecho frente a uno de los clubes con mayor tradición del fútbol hondureño.

Visitas a El Salvador y Nicaragua marcarán la ruta

En la fecha dos visitará San Salvador para enfrentar al Alianza el 5 de agosto; en la tres tendrá descanso y en la cuatro, el 18 de agosto, visitará un estadio que se volvió muy familiar para los ticos, el Estadio Independencia en Estelí, Nicaragua.

Ahí se medirá al Real Estelí, en uno de los compromisos más exigentes de la fase de grupos para el conjunto rojiamarillo.

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La revancha que espera Herediano

Los florenses buscarán una revancha con el Tren del Norte, quienes los eliminaron en las semifinales de la edición del 2024 por el criterio de gol de visita.

Ese antecedente convierte el duelo en uno de los más atractivos para los aficionados heredianos, que aún recuerdan aquella dolorosa eliminación a las puertas de la final.

Cierre en La Sabana ante Antigua

Finalmente, volverán a la Joyita de La Sabana el 26 de agosto para cerrar la fase de grupos ante el Antigua de Guatemala.

Calendario de Herediano en la Copa Centroamericana 2026