Horacio Esquivel reaparece con un cambio de imagen que sorprende a muchos

Horacio Esquivel, entrenador nacional, arrancó el 2026 con un cambio de aspecto bastante notable con respecto al look que tuvo por años y que se volvió icónico en el fútbol nacional.

El extécnico de Limón FC, Guanacasteca, Puntarenas FC y Pérez Zeledón dio una entrevista a Tigo Sports y en las imágenes sorprendió por el corte de pelo que luce en la actualidad.

El profe se voló su clásica melena, que le llegaba a los hombros, y en su lugar, ahora se hizo un peinado hacia el lado y un copete al frente.

LEA MÁS: Horacio Esquivel estalla contra la Fedefútbol: “No hubo un solo visor en los Juegos Nacionales”

Horacio Esquivel sorprendió por su llamativo cambio de look. (Captura pantalla/Captura pantalla)

En la entrevista en la que cuestionó la conformación de las selecciones menores y la manera como trabajan los visores de la Federación Costarricense de Fútbol, más de uno se habrá sorprendido al verlo.

Horacio se mantiene en Limón, ya que en estos días estuvo echando un ojo a los nuevos talentos en los Juegos Nacionales 2026 y conociendo jugadores.

LEA MÁS: Este es secreto de Horacio Esquivel para descubrir grandes talentos