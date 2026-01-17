Horacio Esquivel estalla contra la Fedefútbol: “No hubo un solo visor en los Juegos Nacionales”

Horacio Esquivel lanzó una crítica directa a la Federación Costarricense de Fútbol por la ausencia de visores federativos en los Juegos Deportivos Nacionales, en los cuales ni siquiera en la final del fútbol se aparecieron.

En una publicación en su cuenta de Facebook, el entrenador nacional de equipos como Limón FC, Puntarenas FC, Guanacasteca y Pérez Zeledón, fue muy crítico.

Horacio Esquivel fue muy crítico con la Fedefútbol por la ausencia de sus visores en los Juegos Nacionales. (Alber Marín)

Esquivel expresó su preocupación tras observar que, mientras representantes de clubes sí estaban presentes, ningún visor federativo acudió a monitorear a los jugadores, una situación que considera grave para el futuro de las selecciones menores.

“No vi a ningún visor de la Federación”

Pococí retuvo el oro en la categoría de fútbol, por segundo año seguido tras derrotar 4-0 a San José en la final, y allí estaban visores de Saprissa y Alajuelense.

“Lo que más me llama la atención es que no miré a ningún visor de la Federación Costarricense de Futbol. Sí cambié criterios con Roy Myers y por ahí estaba también don Quique Vásquez; ya de todos es muy bien sabido su labor”, indicó.

Limón, una cantera ignorada

Uno de los puntos más fuertes del reclamo de Esquivel apunta a la provincia de Limón, a la que calificó como una fábrica constante de talento, pero que actualmente carece de representación.

“La provincia de Limón produce gran cantidad de talento que hoy, por circunstancias ya sabidas, no tienen representativos en primera división.

“Cabe destacar el gran material humano visto en este grupo de jóvenes de Cariari Pococí, que ya de hace rato vienen siendo los amos y señores en fútbol. Felicidades para ellos, dignos campeones”, comentó.

Pococí se coronó campeón en el fútbol masculino en los Juegos Nacionales 2026. (Cortesía ICODER/Cortesía ICODER)

Salir de la zona de confort

Esquivel fue enfático al asegurar que sí hay talento suficiente para nutrir a las selecciones menores, pero que desde una oficina en la Fedefútbol nada se hace.

“Con mucho respeto, señores de la Federación Costarricense: sí hay material, y mucho, para las selecciones menores, pero hay que salir de la zona de confort y buscarlos, porque muchos de estos jóvenes no tienen dinero para llegar hasta el Proyecto Gol a ofrecerse para que los miren”, dijo.

Según su criterio, el sistema actual termina excluyendo a futbolistas con condiciones, simplemente por no tener los medios para exponerse.

El caso del joven de Upala

Como ejemplo concreto, Esquivel mencionó el caso de un joven futbolista #8 de Upala, a quien describió como un mediocampista con gran calidad y talento, pero cuyo nombre, asegura, difícilmente llegará a oídos de la Federación bajo el esquema actual.

“En mi posición de gestor de jóvenes, tuve que ofrecerle mi recomendación a un equipo reconocido a nivel nacional para que le dé seguimiento”, contó.

“El oro se busca”

El mensaje de Esquivel cerró con una reflexión contundente que resume su postura:

“Nunca he visto una mina de oro llegar a la ciudad. El oro se busca, el oro no te busca”, sentenció.