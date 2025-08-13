Ídolo de Alajuelense señala los tres puestos que le urgen contratar para ya mismo

Pablo Izaguirre y Wílmer López son dos referentes del número diez en Alajuelense

Alajuelense sigue padeciendo en tres puestos claves que debería reforzar cuanto antes, en los cuales ya no puede esperar más. Así de tajante fue un ídolo manudo como lo es el argentino Pablo Alejandro Izaguirre.

Más allá del centro delantero que todos piden, para el che es necesario un volante que acompañe a Celso Borges y especialmente un diez, un jugador que lleve los tiempos del juego y arme el juego erizo.

La necesidad de un diez es otro reclamo que hacen aficionados y periodistas en general, desde hace semanas al considerar que a lo interno no han dado el ancho en ese puesto.

“La Liga está carente de ese puesto, no lo encuentra, busca las fórmulas pero no las encuentra, trata de poner a Aarón Suárez a Alejandro Bran, pero no le ha dado. En este momento, a la Liga le hacen falta tres refuerzos, un volante creativo, un volante mixto y otro nueve totalmente diferente a lo que se tiene hoy”, comentó.

LEA MÁS: Alajuelense podría perder a una de sus principales figuras por una oferta de última hora

Los rojinegros hace tiempo no tienen a ese diez como lo fue en su momento Izaguirre, Wílmer López o Pablo Gabas.

“Yo te lo voy a poner así, en la época que yo llegué a la Liga en el puesto que estaba yo, jugaba Wilson Muñoz y empecé a jugar porque Wilson se lesionó, pero también estaba Wílmer, Kenneth Paniagua y yo, tres jugadores que podíamos ocupar ese puesto”

“Es claro que el referente era Wílmer, pero ve la clase de jugadores que te estoy hablando, teníamos muy bien cubierta esa posición”, explicó.

Pablo Izaguirre considera Alajuelense depende en demasía de Celso Borges (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

LEA MÁS: ¿Cuál es la urgencia de Alajuelense? El problema que “Machillo” Ramírez no ha podido resolver

Los manudos son el único equipo de los grandes que no cuentan con un diez de referencia, Saprissa cuenta con Mariano Torres, Elías Aguilar con Herediano y Cristopher Núñez para el Cartaginés.

“Es verdad, la Liga carece de ese jugador que si tienen los rivales, si hay un detalle que ni Saprissa o Herediano tienen ese recambio para reemplazar a Mariano Torres o Elías Aguilar, son muy dependientes de los dos, pero sí los tienen, tienen a ese jugador y en este momento la Liga no tiene a esa figura de referente de número diez.

“Hablamos de ese jugador que pide el balón, que te mete pases filtrados, que te da el pase gol y también anota, prácticamente todo ronda en torno a él, la Liga depende mucho de lo que haga Celso, por eso no encuentra ese socio para él”, afirmó.

Este torneo, jugadores como Suárez han tenido más apariciones, ha jugado dos de tres partidos y suma un total de 180 minutos en el Apertura 2025, pero no ha logrado convencer al liguismo de que es la opción definitiva pese a usar la diez eriza.

Para Izaguirre los refuerzos es un tema que no se puede postegar y tienen que llegar antes que acabe el mercado de pases el 31 de agosto.

“La Liga ya debe encaminar llegadas en esos puestos, debe estar atento a eso, porque no es solo el tema del nueve, es el diez, el otro volante y ver qué hará con los tres delanteros que tiene, si en algún momento Doryan (Rodríguez) tendrá la oportunidad”.

“Para mí es claro, la Liga no puede dejar que se termine el mercado de pases sin reforzar esos tres puestos, es algo necesario para la planilla”, finalizó.

Óscar “Machillo” Ramírez ha sido claro, está abierto a la posibilidad de fichajes, está por verse si el gerente Carlos Vela, también está en la misma sintonía.