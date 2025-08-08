Jafet Soto explicó por qué no asume de una vez por todas la dirección técnica del Herediano

Jafet Soto indicó que se siente más realizado afuera que adentro de la cancha (JOHN DURAN/John Durán)

Jafet Soto explicó este viernes, en conferencia de prensa, una pregunta que se hacen muchos, ¿por qué en lugar de andar buscando y quitando técnicos cada torneo no asume de manera definitiva el banquillo del Herediano?

El presidente florense dirigirá este domingo el partido contra Alajuelense, luego de sacar del puesto a Pablo Salazar, quien solo duró dos meses y jaló por malos resultados.

Para el mandamás rojiamarillo, el asunto se explica fácil, ser entrenador no le gusta tanto como su labor dirigencial, por lo que por eso no se manda de manera definitiva.

“¿Qué me falta para hacer eso? Que me guste, a mí me gusta el día a día mío, me gusta lo que hago fuera de la cancha, eso me gusta más, me gusta moverme más, me gusta no tener un horario, me gusta ocupar todo el día, no me veo y no me acostumbraría a eso.

“El trabajo de un entrenador es muy extenso, casos como el de (José) Mourinho cuando fue presentado en el Inter de Milán dijo en su conferencia que en su primera charla con los jugadores, usó su currículum y les dijo, necesito hora y media de concentración y de intensidad todos los días, solo eso necesito ustedes, pero trabajaba 16 horas más”, dijo.

Soto afirma que su lugar verdaderamente es como dirigente, pero cuando ha tenido que dar el paso para ayudar como técnico lo hace porque lo siente como parte de sus obligaciones.

“Yo me siento muy bien como presidente o como gerente, la verdad es que el cargo de presidente me da igual, pero me siento muy bien y he aprendido muchísimo, que ese es un mundo de fantasía en la cancha, porque la verdad es un mundo irreal para mí, es lindo, muy lindo, preciosísimo, pero indudablemente me gusta más el mundo real, porque en el mundo real puedo ayudar a mucha gente”, explicó.

Jafet viene de ser bicampeón con el Team, aunque en “dos etapas” distintas, pues en el Apertura 2024, Wálter Centeno arrancó como técnico, pero luego lo quitó para ponerse él y en el Clausura 2025 hizo lo mismo con Alexander Vargas.