Jefferson Brenes conmueve al hablar de la muerte de su hermano

Jefferson Brenes, volante del Saprissa, vivió este sábado un clásico muy especial ante Alajuelense, ya que recientemente falleció uno de sus hermanos.

Óscar Brenes, murió hace once días a sus 58 años, por lo que sigue muy vivo el dolor en la familia del futbolista, tras perder a uno de sus integrantes.

Jefferson Brenes recordó la memoria de su hermano fallecido hace diez días. (Jose Cordero/José Cordero)

Memoria de su hermano siempre lo acompañará

En declaraciones a FUTV, el nativo de Limón contó que dedicó el partido a la memoria de su hermano, a quien recuerda de manera muy especial, pues también amaba el fútbol.

“No ha sido fácil, ha sido un golpe muy duro, pero a fin de cuentas acá estamos para responder y dedicarle esto a él, es lo que hubiera querido, por eso el día que murió yo jugué el partido (ante Carmelita), pues sé que así me lo hubiera pedido”, explicó.

Jefferson contó que la memoria de su hermano es algo que lo acompañará por siempre y la motivación que le daba para salir adelante. Además, lo recordó como una gran persona.

