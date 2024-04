Juan Carlos Rojas aclara si el próximo campeonato se jugará o no con 14 equipos

La posición de Saprissa en el debate es mantener el formato actual con varias modificaciones. Foto: Albert Marín.

Tras la reunión del comité ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), en Puntarenas, Juan Carlos Rojas tocó el tema del formato de la próxima temporada en la primera división y despejó las dudas sobre si es una opción real que el torneo se juegue con 14 equipos.

La duda surgió ya que en las últimas semanas se ha hablado sobre la posibilidad de aumentar a 14 equipos con dos ascendidos de la Liga de Ascenso, pero Rojas lo descartó por el momento.

“Le soy sincero, no he escuchado nada oficial alrededor de los 14 equipos, ni se ha planteado formalmente, en lo personal no creo que sea conveniente, en este momento, hay mucho qué fortalecer para que haya 12 equipos de muy buen nivel y fuertes, no creo que sea el momento para estar pensando en ampliar el número de equipos”, respondió.

Entre las razones que explicó Rojas es que prefieren afinar a los actuales equipos y no agregar más y hacer más grande el asunto.

¿Mantener el actual formato?

El presi morado indicó que sí se ha hablado la opción de mantener el actual formato, pero se deben hacer varios cambios para adaptarlo al actual calendario que es muy apretado.

“Eso está en agenda, vamos a discutirlo, hay diferentes opciones y puntos de vista, lo que hay son algunas posiciones que si se cambia sacrificamos algunas piezas, no estoy seguro que haya una mejor alternativa que la actual, sé que hay muchos partidos y eso es un problema, lo primero que haría es suspender el Torneo de Copa por un tiempo más”, comentó.

Por eso, están analizando muchas variables para determinar el camino correcto de la próxima temporada.

“Hay que tomar todo, pero no se puede desmejorar temas de compromisos televisivos, económicos, y a veces escucho como si fuera un invento nuestro el que haya fases finales o dos campeones al año, eso se da en todo el continente, con muy pocas excepciones.

“Los play-offs (rondas finales) funcionan muy bien, Europa es de las excepciones que tienen torneos largos y hay una cultura deportiva alrededor de eso, los otros torneos están muy desarrollados y aquí no tanto, entonces la emoción para la afición y el interés de los play-offs son fundamentales, el número de partidos sí es un tema, por eso en algún momento se había aprobado para bajar a 10 equipos, pero al final no sucedió, por eso al final tenemos que seguir analizando y luego tomar una decisión”, concluyó.

Se espera que en la última semana de abril los presidentes de los equipos se reúnan para definir el formato de una vez por todas tomando en cuenta que el técnico de la Selección, Gustavo Alfaro, pidió varios microciclos en la segunda mitad del año.