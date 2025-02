Jugador de Alajuelense reveló los invaluables tesoros que consiguió de Luis Suárez y de Lionel Messi

Raheem Cuello tiene mes y medio en Alajuelense, juega en la sub21 que dirige Bryan Ruiz. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja)

Raheem Cuello, un chico panameño de 17 años, que juega en el equipo U-21 de Alajuelense, tiene dos tesoros que desearía cualquier amante del fútbol, los cuales consiguió de Lionel Messi y Luis Suárez, dos leyendas del balompié mundial.

Al chamaco no se le olvidará nunca el 2 de febrero del 2025, cuando tuvo la invaluable oportunidad de jugar y ser titular en un amistoso en la capital canalera que disputó el Sporting San Miguelito de Panamá ante el Inter de Miami y todas sus estrellas.

Todo se trató de estar en el lugar y momento indicado; el cuadro rojinegro le dio permiso de tomar la invitación que su exequipo le hizo para un encuentro que fue todo un evento en el vecino sureño.

Hasta que arrancó el partido y escuchó el pitazo inicial se tuvo que pellizcar para caer en cuenta que estaba frente a ídolos y campeones mundiales, como Messi o Sergio Busquets, según relató en entrevista con la Teja.

Al iniciar la mejenga les dio la mano a todos y cada uno, cuando tuvo al argentino, frente a frente, para saludarse antes de iniciar el partido todavía no podía creer donde estaba. Una foto que le hicieron justo en ese momento es un recuerdazo que le quedará como un tesoro.

LEA MÁS: Yael López no puede creer la diferencia de precios entre alquilar en Colombia y Costa Rica

Intercambiar camiseta con Luis Suárez fue un sueño para Raheem Cuello. Foto: Cortesía Raheem Cuello (Cortesía Raheem Cuello/Cortesía Raheem Cuello)

Las sorpresas no acabaron ahí, porque durante el partido había hablado con Suárez para que le diera la camiseta, al final se acercó donde el charrúa y para su sorpresa no le dio la chema, sino que le dijo que la cambiaran, un detalle que lo dejó en las nubes. Uno de los máximos goleadores en la historia del futbol se llevó una chema con su nombre.

“Cuando se acabó el partido me dirijo hacia donde él, me da la camiseta sin ningún problema, nos tomamos una foto y después la foto, ya me iba a ir y me la pide y no dudé ni dos segundos y se la di rápido. Me sorprendió mucho porque no pensé que un jugador como Suárez me iba a pedir la camiseta, me dejó muy contento”.

Ver jugar a Messi es un show

Luego compartir con Messi en cancha es algo que lo dejó como loco; ver la manera como se mueve, desmarca, corre y piensa, de inmediato le dejó claro que iba siempre dos pasos adelante, otro de los detalles que le impresionaron.

“Cuando yo vi a ese enano entrar a calentar, solamente me echaba a reír porque no podía creer que yo estuviera en ese momento ahí. Fue una sensación bonita porque aunque sea yo estuve en ese momento; bueno nunca tuve una acción para quitarle el balón a Messi o a Suárez, pero fue bonito cada momento, cada segundo y cada minuto que me regaló Dios para estar en ese instante.

“Cuando yo los vi jugando a ellos vi que hacían las cosas muy fáciles; o sea, yo pensaba, pero ellos pensaban como el doble, los pases que metía Messi, las diagonales que metía Suárez, el giro en los controles que hacía Suárez, son cosas impresionantes que uno piensa que se ve fácil, pero en realidad no lo es, todo es con trabajo, con dedicación, y bueno, gracias a Dios, se me dio la oportunidad de ver a esos grandes jugar contra mi equipo y contra mí”, comentó.

LEA MÁS: Joseph Joseph contó la realidad de los salarios en Alajuelense y un detalle que le incomoda mucho

Otro jugador que lo dejó sorprendido es Busquets por la misma razón, la manera cómo hace todo fácil.

“Hubo una jugada en el partido en la que Busquets recibe de espalda y venían dos jugadores de mi equipo, y él se gira con una facilidad que yo digo no lo puedo creer. Para mí Busquets es el único 5 que juega como 10, lo hace ver tan fácil y me impresiona con la facilidad con la que él juega”, destacó.

Raheem Cuello compartió con Lionel Messi en el partido entre Sporting San Miguelito e Inter Miami. Foto: Cortesía Raheem Cuello (Cortesía Raheem Cuello/Foto: Cortesía Raheem Cuello)

Cuello explicó que le sorprendió ver la tranquilidad que tienen para jugar; además, la sencillez como personas, pues afirma que se comportaron de gran manera y él solo trató de hacer lo que le dijeron sus papás, disfrutar la experiencia. Ellos estaban ahí en el estadio, por lo que compartir ese momento juntos es la parte que más lo llena de satisfacción.

“Cuando caí en cuenta, en realidad, fue un día antes del partido, estábamos concentrados en el hotel, llamo a mi papá y le digo, que no puedo creer que yo a tan poca edad, se me esté dando esta oportunidad, y me dijo, ‘usted tranquilo, disfrútalo, que vas a ver que esto jamás se te va a olvidar“, recordó.

Raheem llegó a Alajuelense en enero, está entrenando con el equipo sub-21 que dirige Bryan Ruiz, esperando unos días para cumplir 18 años y ya pueda jugar al cumplir unos requisitos legales, mientras tanto sigue pulseándola y esperando cumplir más sueños, como lo es debutar en la primera del cuadro manudo, un objetivo que está determinado en cumplir.